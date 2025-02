GTA 5: Auf dieses Update mussten PC-Spieler 3 Jahre warten

Rockstar hat PC-Spieler satte 3 Jahre auf die Folter gespannt, aber jetzt ist es bald soweit: Das Next-Gen-Update für GTA 5 wird in wenigen Tagen gratis als Download für alle Fans bereitstehen. PC-Spieler bekommen damit endlich eine Vielzahl neuer Features, die PS5- und Xbox-Besitzer bereits seit Langem nutzen können.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

GTA 5: PC-Spieler erhalten endlich Next-Gen-Upgrade

Rockstar hat angekündigt, dass PC-Spieler ab dem 4. März 2025 endlich auch in den Genuss des Next-Gen-Updates kommen werden, das zuvor am 15. März 2022 für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft veröffentlicht wurde.

Anzeige

Das Upgrade für GTA 5 ist kostenlos für alle Besitzer des Spiels und umfasst mehrere technische Verbesserungen. So unterstützt der Open-World-Hit dann spezielle Raytracing-Einstellungen für den PC sowie AMDs FSR1, FSR3 und Nvidias DLSS 3. Dolby Atmos und DualSense-Controller können nun ebenfalls genutzt werden. Auch höhere Framerates und höhere Auflösungen sind nach dem Update möglich.

Auch in Bezug auf das Gameplay gibt es einige Neuerungen in GTA Online – darunter so manche neue Fahrzeuge und Upgrades in Haos Garage. Auch die spezielle Tierfotografie-Herausforderung sowie ein Karriere-Fortschritt-Feature sind nun verfügbar. (Quelle: Rockstar)

Anzeige

GTA: Konsolen sind Rockstar wichtiger als der PC

Neben diesen Gratis-Upgrades haben PC-Spieler nun zum ersten Mal die Möglichkeit, eine kostenpflichtige GTA+-Mitgliedschaft abzuschließen – das Abo umfasst unter anderem eine monatliche Geldspritze von 500.000 Ingame-Dollar.

Während sich PC-Spieler Anfang März also endlich über Parität mit der Konsolenversion von GTA 5 und GTA Online freuen können, wirft der Release von GTA 6 bereits seine Schatten voraus. Die Frage, wann genau der neueste Rockstar-Blockbuster auf dem PC erscheinen wird, ist bislang nämlich ungeklärt.

Anzeige

Der Publisher hat das lang erwartete Open-World-Highlight aktuell nur offiziell für die PS5 und Xbox-Konsolen angekündigt. Immerhin lässt ein jüngstes Gerücht aber vermuten, dass PC-Spieler von Rockstar nicht schon wieder jahrelang im Regen stehen gelassen werden. Ein bisschen länger gedulden müssen sie sich aber in jedem Fall.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.