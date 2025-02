Für 2,99 Euro kriegt ihr jetzt auf Steam das legendäre RPG, das mich zum Rollenspiel-Fan gemacht hat

Eine Rollenspiel-Legende ist auf Steam jetzt um stolze 80 Prozent reduziert. Für nur 2,99 Euro bekommt ihr The Elder Scrolls 4: Oblivion, ein absolutes Top-Game, das mich zum RPG-Fan gemacht hat.

PC-Spieler aufgepasst: Tolles Steam-RPG für 2,99 Euro

Fantasy-Fans sollten jetzt unbedingt einen Blick auf Steam werfen. The Elder Scrolls 4: Oblivion ist auf der PC-Plattform gerade um 80 Prozent reduziert. Das Rollenspiel ist eines der großen Werke vom Entwickler Bethesda und gleichzeitig das erste Rollenspiel, das ich gespielt habe.

Oblivion hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Eine gewaltige offene Welt und so viel zu tun. Zwischendurch dachte ich, dass ich dieses Spiel vielleicht für immer spielen könnte. Darüber hinaus hat das Rollenspiel so unglaublich viele witzige Momente – auch wenn die meisten nicht beabsichtigt sind und eher von den wirren NPCs verursacht werden.

The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition Bethesda Game Studios

Auch jetzt sind mir einige Quests noch genau im Gedächtnis geblieben. Da wäre ein Paranoider, der von euch verlangt, mehrere Zielpersonen zu beschatten, die es auf ihn abgesehen hätten. Auch der Auftrag der dunklen Bruderschaft, bei dem ihr mehrere Ziele in einem Haus ausschalten müsst, ohne dass euch jemand verdächtigt, ist ein echtes Highlight. Nur die mühsame Suche nach ganzen 100 Nirnwurz-Pflanzen würde ich lieber vergessen.

Der Rollenspiel-Hit hat Eindruck hinterlassen und mich zum RPG-Fan gemacht. Für nur 2,99 Euro anstelle von 14,99 Euro können neue und alte Fans jetzt auf jeden Fall nichts falsch machen (auf Steam ansehen). In der Game of The Year Edition sind auch die großen Erweiterungen Knights of the Nine und Shivering Isles enthalten. Für 3,99 Euro bekommt ihr die Deluxe-Edition, in der noch ein paar kleinere Inhalte stecken. Das Angebot gilt voraussichtlich bis zum Ende der Weihnachtsaktion am 24. Februar 2025.

So stark hat sich The Elder Scrolls seit 1994 verändert:

The Elder Scrolls 4: Oblivion – RPG-Urgestein mit Top-Wertungen

Auch bei den Steam-Spielern kommt The Elder Scrolls 4: Oblivion gut an. 95 Prozent der mehr als 36.000 Reviews fallen positiv aus. Allerdings sollte euch bewusst sein, dass Oblivion jetzt schon über 17 Jahre alt ist und auch dementsprechend aussieht. Wenn euch Grafik also sehr wichtig ist, greift ihr vielleicht besser zum Nachfolger The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Alternativ lohnt auch sich auch ein Blick in diesen Artikel, wenn ihr es euch zutraut, Oblivion auf dem PC zu modden:

