Action-RPG erobert Steam-Charts – überholt sogar KCD 2 und Monster Hunter Wilds

Avowed, das neue Spiel von Entwickler Obsidian Entertainment, klettert zum Release in die Topliste der meistverkauften Spiele auf Steam.

Avowed erobert Steam-Charts

Das neue Action-Rollenspiel der Macher von Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity und The Outer Worlds legt einen guten Start auf Steam hin. Avowed ist wie Skyrim ein Fantasy-RPG, das in Ego-Perspektive gespielt wird. Spieler erstellen einen eigenen Charakter, erkunden die Open World einer Insel und erledigen Quests gemeinsam mit NPC-Begleitern.

Im Kampf können Schwerter, Schusswaffen, Schilde und Magie kombiniert werden. Über die Talentbäume einzelner Klassen wie Kämpfer oder Magier lassen sich passive wie aktive Fähigkeiten freischalten.

Der Release war am 18. Februar 2025, allerdings durften Vorbesteller bereits fünf Tage eher loslegen. Aktuell steht Avowed auf Platz 2 der Steam-Verkaufs-Charts. (Quelle: Steam). Damit lässt das Rollenspiel populäre Titel wie das vor Kurzem erschienene Kingdom Come: Deliverance 2 und das von Fans heiß ersehnte Monster Hunter Wilds hinter sich.

Beachtet bitte, dass Steam in den Topsellern eine Rangliste gemessen am aktuellen Umsatz der einzelnen Spiele erstellt. Es lässt sich also keine Aussage zu den gesamten Verlaufszahlen eines Titels treffen. Die Topseller sind ein guter, wenn auch nicht für sich stehender Indikator für den Erfolg eines Spiels.

Avowed: Launch-Trailer (Englisch)

Wertungen und Spielerzahlen

Laut SteamDB erreichte Avowed am Release-Tag gut 17.000 gleichzeitig aktive Spieler in der Spitze. (Quelle: SteamDB). Weil das Spiel aber gestern erst den Release ohne Vorabzugang feierte, dürften die Zahlen zum Wochenende noch ansteigen. Da Avowed im Abo des Microsoft Game Pass enthalten und auch im Battle.net erschienen ist, verteilen sich die Spieler auf gleich mehrere Plattformen.

Auf Steam sind von knapp 2.800 Nutzer-Rezensionen 81 Prozent positiv. (Quelle: Steam). Auf Metacritic steht die Xbox-Version bei einer Durchschnittswertung von 80 und die PC-Version bei 79. (Quelle: Metacritic). Was konkret in den internationalen Tests an Avowed gelobt und kritisiert wird, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

