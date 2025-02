The Elder Scrolls 6: Wer mindestens 10.000 Euro in die Hand nimmt, erhält eine einzigartige Möglichkeit

Ein eigener Charakter in einem der meisterwarteten Rollenspiele unserer Zeit – dieser Traum könnte für einen großzügigen Spender oder eine Spenderin bald Wirklichkeit werden. Bethesda versteigert die einmalige Chance, einen individuellen NPC für The Elder Scrolls 6 zu gestalten. Der Erlös geht an die Make-A-Wish-Stiftung, die schwer erkrankten Kindern Herzenswünsche erfüllt. Das Startgebot liegt bei 10.450 US-Dollar – es gibt jedoch einen Haken.

The Elder Scrolls 6: Bethesda versteigert NPC-Erstellung für den guten Zweck

Auch wenn der Release von The Elder Scrolls 6 wahrscheinlich immer noch etliche Jahre auf sich warten lässt, gibt Bethesda mit einer Auktion beinharten The-Elder-Scrolls-Fans nun die einzigartige Gelegenheit, Teil des RPGs zu werden. In Zusammenarbeit mit der Make-A-Wish-Stiftung versteigert das Studio die Möglichkeit, euch euren ganz eigenen NPC zu erstellen, der im Skyrim-Nachfolger sein Unwesen treibt (Quelle: Bethesda).

Das Startgebot liegt bei 10.450 US-Dollar, umgerechnet knapp 10.000 Euro. Wann die Auktion endet, ist nicht bekannt. Wer jetzt schon kurz davor ist, sein Bankkonto leerzuräumen, sollte jedoch einen Punkt beachten: Die Auktion richtet sich nur an US-Bürger – Fans hierzulande gehen also leer aus.

Das gesammelte Geld der Auktion wird dazu genutzt, um schwerstkranken Kindern ihre Herzenswünsche zu erfüllen.

Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Seit der ersten Ankündigung von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 warten Fans sehnsüchtig auf neue Details. Game Director Todd Howard bestätigte zwar, dass die Entwicklung nach Starfield und vor Fallout 5 Priorität hat. Konkrete Informationen zum Spiel bleiben jedoch Mangelware. Die aktuelle Auktion ist eines der wenigen Lebenszeichen des Projekts – und lässt zumindest hoffen, dass die Entwicklung voranschreitet.

Erinnert ihr euch noch an den ersten Teaser von The Elder Scrolls 6? Dieser kurze Clip hat inzwischen fast 7 Jahre auf dem Buckel:

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

