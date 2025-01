Bitter für Skyrim-Fans: Warten auf The Elder Scrolls 6 erreicht traurigen Punkt

Fans müssen sich schon seit Jahren in Geduld üben, denn das Warten auf The Elder Scrolls 6 scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Ein Reddit-Nutzer machte kürzlich auf einen traurigen Meilenstein aufmerksam.

The Elder Scrolls 6: Bisher ein unerfüllter Traum

Es sind bald 14 Jahre seit dem Release von Skyrim vergangen und rund sechs Jahre seit der Ankündigung von The Elder Scrolls 6. Reddit-Nutzer RoboPup wies auf diesen kuriosen Zeitpunkt hin. In kurz: Die Ankündigung von The Elder Scrolls 6 ist jetzt genauso alt wie Skyrim, als The Elder Scrolls 6 angekündigt wurde.

Die frühe Bekanntgabe von The Elder Scrolls 6 war für viele eine Freude, hinterließ jedoch bei einigen auch einen bitteren Nachgeschmack. Es wirkte auf einige Fans wie eine „Wir arbeiten dran, hört auf zu nerven“-Ansage. Laut dem ehemaligen Entwickler Bruce Nesmith war die frühe Ankündigung auch untypisch, da Bethesda Projekte normalerweise erst dann enthüllt, wenn sie fast fertig sind. Ein Beispiel dafür ist Fallout 4 im Jahr 2015.

Der enorme Druck aus der Community führte jedoch zu der Entscheidung, eine frühe Ansage mit passendem Trailer zu machen. Bethesda-Chef Todd Howard gab später zu, dass die Ankündigung zu diesem Zeitpunkt nicht ideal war (Quelle: Gamespot).

Skyrim ist schon fast 14 Jahre alt. (© Bethesda)

Wann kommt The Elder Scrolls 6?

2024 markiert das 30-jährige Jubiläum der Elder Scrolls-Reihe. In einem Brief wandte sich Bethesda an die geduldigen Fans und versicherte, dass sich The Elder Scrolls 6 nicht nur in der Entwicklung befinde, sondern auch bei den Entwicklern selbst Vorfreude wecke.

Laut internen Dokumenten, die im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft veröffentlicht wurden, rechnet Bethesda selbst frühestens mit einem Release im Jahr 2026. Für alle Wartenden bleibt nur die Hoffnung, dass The Elder Scrolls 6 ein voller Erfolg wird. Bis dahin bleibt den Fans nichts anderes übrig, als geduldig zu bleiben oder Skyrim ein weiteres Mal zu modden.

