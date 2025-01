GTA 6: Wahnwitziges Leak verspricht nie dagewesene Zerstörung

Ein Reddit-Nutzer behauptet, er habe Gameplay zu GTA 6 gesehen. Seine Prophezeiung umfasst unglaubliche Möglichkeiten im neuen Open-World-Game.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 10. Januar: Der angebliche GTA-6-Leaker Pebblestar hat neue Informationen zum Spiel. Erneut prophezeit er wahnsinnigen Realismus im Open-World-Spiel, etwa bei den Schadensmodellen von Autos, die stark verbogen oder entzweigerissen werden können. Insgesamt sollen 40 Prozent der Gebäude betretbar sein, dabei können Fenster und Türen zerstört werden. Kleinere Gebäude wie Tankstellen können noch weiter zerstört werden. So sollen sogar Wände eingerissen werden können, wobei das Gerüst eines Gebäudes aber bestehen bleibt. Schwere Waffen wie Raketen würden laut Pebblestar auch Löcher in den Straßen zurücklassen (Quelle: Reddit). Zur Erinnerung: Pebblestar behauptet, er habe mehrere Stunden Gameplay zu GTA 6 ansehen können. Beweise dafür hat er nicht vorgelegt.

Anzeige

Originalmeldung vom 6 Januar:

GTA 6: Ein Leak zu schön, um wahr zu sein?

Mangels offizieller Informationen von Rockstar müssen sich Fans ihre eigenen Informationen zu GTA 6 suchen – und manchmal auch machen. Auf Reddit ist jetzt ein angebliches Leak aufgetaucht, das über ein unglaubliches Level an Realismus im Open-World-Game berichtet.

Anzeige

Allem voran: Der Leak ist vermutlich nicht echt. Es wirkt doch eher unwahrscheinlich, dass jemand, der nicht bei Rockstar Games arbeitet, mehrere Stunden Gameplay ansehen durfte und jetzt riskiert, so offen darüber zu reden. Trotzdem ist der Bericht von Reddit-Nutzer Pebblestar sehr interessant:

Laut dem angeblichen Leaker bietet GTA 6 eine unglaublich lebendige Welt, bei der selbst kleinste Elemente wie Müll auf dem Boden realistisch auf den Spieler und die Umgebung reagieren. Weiterhin soll es NPCs geben, die Schäden beheben, die der Spieler angerichtet hat, also beispielsweise Trümmer aufräumen.

Zusätzlich soll es NPC-Bauarbeiter geben, die Straßenschäden reparieren, etwa durch Raketenwerfer. Auch die Polizei soll realistisch arbeiten und nach einem Verbrechen einen Tatort absperren und Leichen abtransportieren.

Anzeige

Wie realistisch wird Grand Theft Auto 6?

Viele GTA-Fans bezweifeln, dass Reddit-Nutzer Pebblestar jemals Gameplay von Grand Theft Auto 6 gesehen hat. Die Frage bleibt aber: Ist seine Vorhersage dadurch unrealistisch?

Die Fans sind hier gespalten. Einige sind sich sicher, dass GTA 6 niemals so realistisch auf die Reaktionen des Spielers reagieren könnte. Man muss sich nur vorstellen, wie viel Chaos und Zerstörung ein Spieler in GTA anrichten kann und wie Legionen an NPCs versuchen, das zu beheben oder Tatorte einzurichten.

Andere Spieler halten dagegen, dass Rockstar für fast schon wahnsinnigen Realismus in ihren Open-World-Spielen bekannt ist. Red Dead Redemption 2 habe hier bereits 2018 neue Maßstäbe gesetzt. Und das war noch auf der PS4. Auf Current-Gen-Konsolen wird Rockstar sicherlich noch mehr Immersion erreichen.

Anzeige

Ob GTA 6 tatsächlich das realistischste Open-World-Game aller Zeiten wird, werden wir vielleicht schon in diesem Jahr herausfinden. Es gibt allerdings auch Branchen-Insider, die einen Release im Herbst 2025 anzweifeln.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.