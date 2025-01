Call of Duty kostet 700 Millionen Dollar: GTA 6 kann darüber nur lachen

Blockbuster-Videospiele verschlingen viel Geld. Jetzt sind die Budgets einiger aktueller CoDs aufgetaucht, und die sind wirklich gewaltig. Für Grand Theft Auto 6 gibt Rockstar aber noch viel mehr aus.

So viel Geld kostet Call of Duty

Videospiele zu entwickeln, wird zunehmend teurer. Gerichtsdokumente zeigen jetzt, wie viel Geld Activision für Call of Duty springen lässt. Game File zeigt hier die Budgets für Black Ops 3 von 2015, Modern Warfare von 2019 und Black Ops Cold War von 2020. Auch die Verkaufszahlen sind enthalten.

Black Ops 3: Budget von 450 Millionen US-Dollar und 43 Millionen verkaufte Exemplare

Budget von 450 Millionen US-Dollar und 43 Millionen verkaufte Exemplare Modern Warfare: Budget von 640 Millionen US-Dollar und 41 Millionen verkaufte Exemplare

Budget von 640 Millionen US-Dollar und 41 Millionen verkaufte Exemplare Black Ops Cold War: Budget von 700 Millionen US-Dollar und 30 Millionen verkaufte Exemplare

Die Zahlen umfassen nicht nur das Budget bis zum Release, sondern auch darüber hinaus. Kosten für die Entwicklung von Battle-Pass-Inhalten, neuen Karten, Crossover-Events und mehr sind also ebenfalls enthalten. Laut Game File fehlt allerdings noch das Marketing-Budget, das für Call of Duty ebenfalls gewaltig ausfallen dürfte.

Wie teuer ist GTA 6?

Im Vergleich zu anderen AAA-Blockbustern ist CoD besonders teuer. Laut IGN hat The Last of Us 2 beispielsweise 220 Millionen Dollar gekostet, bei Horizon Forbiden West waren es 212 Millionen Dollar und bei Spider-Man 2 300 Millionen Dollar (Quelle: IGN).

Sie alle aber erblassen bei der Masse an Geld, die Rockstar Games für Grand Theft Auto 6 ausgibt. Experten rechnen damit, dass die Entwicklung einen hohen dreistelligen Millionenbetrag oder sogar bis zu 2 Milliarden Dollar verschlingt. CoD kratzt also nur an der niedrigsten Schätzung. Das viele Geld dürfte Rockstar aber auch schnell wieder reinholen. GTA 6 soll bereits im ersten Jahr 3,2 Milliarden Dollar einspielen. Durch Einnahmen mit GTA Online dürften es schnell noch viel mehr werden.

