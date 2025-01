Wird GTA 6 verschoben? Take-Two gibt wichtiges Datum bekannt

GTA 6 soll im Herbst 2025 erscheinen, doch viele Fans befürchten eine Verschiebung ins Jahr 2026. Ob diese Angst wahr wird, könnte Publisher Take-Two bereits in Kürze verraten

Muss GTA 6 verschoben werden?

Fans warten weiterhin auf Neuigkeiten zu Grand Theft Auto 6. Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two verraten bisher nicht viel, doch das könnte sich bald ändern. Auf der eigenen Website kündigt Take-Two jetzt einen Earnings Conference Call für das dritte Quartal 2025 an. Der Geschäftsbericht soll am 6. Februar stattfinden (Quelle: Take Two).

Sicherlich wird auch GTA 6 dort Erwähnung finden. Das Open-World-Game wird immerhin jede Menge Geld für Take-Two einbringen. Analysten rechnen hier mit einer Milliarde Dollar allein durch Vorbestellungen. Sollte Rockstar jetzt schon wissen, dass sie das Spiel im Herbst nicht veröffentlichen können, müsste Take-Two das gegenüber Investoren zugeben.

Der 6. Februar wird also die Antwort bringen, ob Publisher und Entwickler immer noch an einen Release im Jahr 2025 glauben. Eine Verschiebung später im Jahr kann dadurch allerdings nicht ausgeschlossen werden. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler geht sogar davon aus, dass die Entwickler erst im Mai sagen können, ob sie ihr Ziel erreichen.

Trailer für GTA 6: Alte Fan-Theorie ist zurück

Der Take-Two-Geschäftsbericht am 6. Februar wird Neuigkeiten zu GTA 6 liefern, doch erscheint auch ein neuer Trailer? Fans fällt auf, dass der Tag nach der Konferenz ein Freitag ist – der 2.7.2025 nach amerikanischer Schreibweise.

Das ruft wiederum eine alte Theorie auf den Plan, wonach Rockstar überall die Zahl 27 versteckt. Fans hatten hier zuerst mit dem 27. Dezember 2024 gerechnet, doch jetzt bringt der Februar neue Hoffnung (Quelle: Reddit).

Bisher lagen alle Fan-Theorien zum zweiten GTA-6-Trailer falsch, also solltet ihr euch besser auch diesmal keine allzu großen Hoffnungen machen.

Zwischen GTA 5 und GTA 6 sind jede Menge Dinge passiert:

