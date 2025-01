GTA 6: Rockstars Open-World-Hit kann Problem der PS5 und Xbox Series X|S lösen

Der Release von Grand Theft Auto 6 wird gewaltigen Einfluss auf die gesamte Gaming-Industrie nehmen. Laut einem Gaming-Experten können vor allem Sony und Microsoft mit der PS5 und Xbox Series X|S davon profitieren.

Mike Fischer ist Professor für Interaktive Medien an der University of Southern California und Berater beim Gaming-Publisher Krafton. Laut seiner Einschätzung ist der Einfluss von GTA 6 nicht zu unterschätzen.

Im Interview mit Game World Observer macht er sich sogar Sorgen, dass der Open-World-Hit so groß und erfolgreich wird, dass Gamer keine Zeit und kein Geld mehr haben, um noch andere Spiele zu spielen und zu kaufen. Das würde sich dann auf den Erfolg anderer AAA-Spiele auswirken, selbst wenn sie einem komplett anderen Genre angehören:

Wenn Rockstar GTA 6 auf den Markt bringt, wird es das erste Spiel sein, das so groß, so fesselnd, so unglaublich und allumfassend ist. Das ist unbekanntes Gebiet und ich mache mir etwas Sorgen, was das für viele andere AAA-Spiele in diesem Bereich bedeuten wird.

Mike Fischer