Animal Crossing auf der PS5 ist ein Witz: Nur Nintendo lacht bestimmt nicht

Die Überraschung ist groß, doch es scheint wahr zu sein: Im PlayStation Store ist ein Spiel aufgetaucht, das unverkennbar an Animal Crossing: New Horizons erinnert – und die Community ist außer sich.

Anime Life Sim: Ein Cozy-Game mit fragwürdigen Ähnlichkeiten

Die Fans sind empört. Das Spiel Anime Life Sim sorgt derzeit für Diskussionen, allerdings aus den falschen Gründen. Bereits ein Blick auf die Screenshots, die angeblich aus einer Demo-Version stammen, zeigt erstaunliche Parallelen zum beliebten Nintendo-Hit Animal Crossing: Die idyllische Kleinstadt-Atmosphäre, tierische Nachbarn mit eigenständigen Persönlichkeiten und sogar das Design von Möbeln und Bäumen scheinen fast eins zu eins kopiert zu sein (Quelle: PlayStation Store / NintendoLife).

Die offizielle Spielbeschreibung verstärkt diesen Eindruck:

„Schließe Freundschaften mit einzigartigen tierischen Nachbarn, von denen jeder eine eigene Persönlichkeit hat. Baue dein Paradies: Entwerfe, dekoriere und erweitere dein Zuhause.“

Das Spiel wirbt außerdem mit einer lebendigen Welt, Stadtereignissen und kreativer Freiheit beim Hausdesign. Lediglich der Satz „Beginne dein Kawaii-Abenteuer noch heute – dein perfektes Anime-Leben erwartet dich!“ deutet auf einen Hauch Individualität hin.

Selbst entwickelt oder von KI generiert?

Auf den ersten Blick mag Anime Life Sim wie ein klarer Klon wirken, doch ein genauerer Blick offenbart Ungereimtheiten: Viele Möbelstücke sind schlecht platziert, überschneiden sich oder wirken in ihrer Umgebung schlicht unbrauchbar. So stehen etwa Bänke beim ersten gezeigten Bild völlig schief, und zahlreiche Objekte wirken fehl am Platz.

Auch auf Reddit wird spekuliert: Viele Nutzer vermuten, dass das Spiel mithilfe von KI erstellt wurde – und das würde die seltsame Umsetzung erklären. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Bilder an sich mit KI generiert wurden und es gar kein echtes Spiel gibt.

Laut PlayStation Store ist der Release von Anime Life Sim für 2026 geplant. Doch sollte es das Spiel tatsächlich geben, ist es unwahrscheinlich, dass es jemals veröffentlicht wird. Nintendo dürfte wenig Interesse daran haben, einen so offensichtlichen Klon durchgehen zu lassen – und bekanntlich versteht der Konzern keinen Spaß, wenn es um den Schutz seiner Marken geht.

