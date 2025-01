Vorbereitung auf GTA 6: PlayStation-Fans sparen 70 Euro bei Open-World-Meisterwerk

PlayStation-Spieler können sich jetzt ein gewaltiges Open-World-Game im PS-Store schnappen. Das Spiel kostet aktuell 70 Euro weniger. Wenn euch Read Dead Redemption 2 noch auf eurer Konsole fehlt, ist das der perfekte Zeitpunkt. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Red Dead Redemption 2 auf der PlayStation massiv reduziert

Wenn ihr ungeduldig auf den Release von Grand Theft Auto 6 wartet, könnt ihr euch mit Red Dead Redemption 2 die Zeit versüßen. Der Open-World-Hit zeigt, was Rockstar Games bereits auf der PS4 erreichen konnte. Wenn ihr durch den Wilden Westen zieht, Postkutschen überfallt und Kopfgelder einstreicht, könnt ihr euch vorstellen, was wohl alles in GTA 6 möglich sein wird.

Im PlayStation-Store könnt ihr bei der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 für die PlayStation 4 jetzt ordentlich sparen. Der Preis fällt von 99,99 Euro auf 29,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen). Das entspricht einem Preisnachlass von 70 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 18. Januar.

Die Standard-Edition von Red Dead Redemption 2 könnt ihr auch auf Amazon kaufen:

Im PlayStation-Store erreicht Red Dead Redemption 2 eine durchschnittliche Bewertung von 4,73 von 5 Sternen. Trotz des Erfolgs hat Rockstar Games dem Open-World-Hit noch immer kein PS5-Upgrade verpasst. Das Spiel ist dank Abwärtskompatibilität auch auf der neuen Konsole spielbar, allerdings auch hier nur in 30 FPS.

Red Dead Redemption 2: So unterscheiden sich die Editionen

Beim Kauf der Ultimate Edition erhaltet ihr neue Waffen, ein besonderes Pferd und Bonus-Outfits für Red Dead Online. Für den Story-Modus gibt es ebenfalls einen Gaul sowie zwei neue Missionen, ein Revolverheld-Outfit und ein paar Gameplay-Boni wie etwa mehr Geld im Spiel. Aktuell gibt es keinen Rabatt auf die Standard Edition, sodass ihr weiterhin 59,99 Euro zahlen müsst (im PlayStation-Store ansehen).

Im Open-World-Hit steckt nicht nur den Story-Modus rund um Arthur Morgan, sondern auch Zugriff auf Red Dead Online. Der Multiplayer-Modus sollte an den Erfolg von GTA Online anschließen. Die Western-Variante konnte allerdings nie das gleiche Level an Popularität erreichen. Im Juli 2022 hat Rockstar Games die Entwicklung neuer Inhalte eingestellt. Die Standalone-Variante von Red Dead Online kostet 19,99 Euro (im PlayStation-Store ansehen).