Neues Feature für die PS6? Sony will Controller stark verbessern

Der DualSense der PS5 ist für viele Spieler momentan das Nonplusultra, was Controller angeht. Sony will sich damit aber nicht zufriedengeben und arbeitet an Verbesserungen – ein neu aufgetauchtes Patent deutet nun auf ein KI-Feature hin, das ein bekanntes Problem lösen könnte.

Sony trägt KI-Patent gegen Input Lag ein

Sony hat ein Controller-Patent eingetragen, das sich dem ewigen Problem des Input Lags annehmen soll – Eingaben von Spielern, die vom Spiel erst zeitversetzt und somit meist zu spät registriert werden. Dies ist besonders bei Online-Spielen wegen schwachen Internetverbindungen ein Problem, kann aber auch bei intensiven Kämpfen in Singleplayer-Spielen vorkommen.

Per Machine Learning will Sony laut dem Patent eine Lösung bieten, bei der Tasten automatisch gedrückt werden. Eine KI soll dazu Vorhersagen treffen, was für Eingaben Spieler in beliebigen Situationen tätigen werden und diese dann selbstständig ausführen, um dem Input Lag entgegen zu wirken. (Quelle: Patentscope)

Um die KI mit den dafür notwendigen Informationen zu füttern, bringt Sony eine Kamera ins Spiel, die Gamern auf die Finger gucken könnte, um Bewegungen zu registrieren. Alternativ könnten allerdings auch Sensoren im Controller selbst dazu genutzt werden.

Ob diese Technologie oder ein ähnliches KI-Feature bereits beim Controller der PS6 integriert werden könnte, ist aktuell unklar. Ein Patenteintrag bedeutet für Unternehmen wie Sony nicht immer zwangsläufig, dass die Idee auch wirklich umgesetzt wird.

KI-Patent für PS6-Controller könnte schwierig werden Während das Ziel, den Input Lag für immer aus der Welt zu schaffen, bei vielen Spielern für Zustimmung sorgen dürfte, scheint Sonys KI-Patent in zweierlei Hinsicht noch nicht ganz ausgereift. Einerseits dürfte es insbesondere bei Multiplayer-Games zu Misstrauen führen, denn wenn die KI von sich aus Tasten betätigt, ist dann tatsächlich noch von einem fairen Wettbewerb zwischen Spielern die Rede? Die Grenzen zwischen Hilfswerkezug und Cheating-Tool würden hier schnell verschwimmen. Andererseits würde ich persönlich zumindest jeden Input Lag mit Kusshand in Kauf nehmen, bevor ich eine Kamera in einem Wohnzimmer installiere, die mir beim Gaming auf die Finger schaut, um eine KI zu trainieren – aber vielleicht stehe ich damit auch allein da. Gregor Elsholz

Apropos PlayStation-Controller: Der DualSense Edge für die PS5 ist ab sofort günstiger zu haben – allerdings ist das Gamepad für die meisten Spieler immer noch viel zu teuer:

