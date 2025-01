Elden Ring: Nightreign kostenlos testen: Anmeldung jetzt möglich – aber nicht für alle Spieler

Mit Nightreign bekommt FromSoftwares gefeiertes Open-World-Spiel ein Spin-off mit neuem Multiplayer-Ansatz. Für den ersten Testlauf können sich Fans jetzt anmelden.

Update vom 10. Januar: Elden-Ring-Fans können sich jetzt beim Network Test für das Spin-off Nightreign anmelden. Dafür müsst ihr die offizielle Website besuchen und euch dort einen Account erstellen. Es gibt allerdings eine große Einschränkung: Nur Spieler mit einer PS5 oder Xbox Series X|S können am Testlauf teilnehmen. PC-Spieler oder Besitzer der PS4 und Xbox One müssen draußen bleiben. Nach dem Ende der Anmeldephase am 20. Januar werden die glücklichen Tester ausgelost. Ob ihr auserwählt wurdet, sollt ihr dann spätestens 30. Januar erfahren. Zuletzt verrät FromSoftware dann auch noch, wann der Network Test selbst stattfindet: 14. Februar: 12 Uhr bis 15 Uhr

15. Februar: 4 Uhr bis 7 Uhr und nochmal um 20 Uhr bis 23 Uhr

16. Februar: 12 Uhr bis 15 Uhr

17. Februar: 04 Uhr bis 7 Uhr

Originalmeldung vom 16. Dezember 2024:

Elden Ring: Nightreign plant Network Test

Bei den Game Awards 2024 zeigte Fromsoftware zum ersten Mal sein neustes Projekt. Elden Ring: Nightreign wird ein Koop-Survival-Action-Spiel, das zwar in der Welt von Elden Ring spielt, allerdings losgelöst vom Hauptspiel zu betrachten ist.

Via X, ehemals Twitter, verkündete der Entwickler nun, dass sich interessierte Spieler bereits ab dem 10. Januar 2025 für einen Network Test registrieren können. Eine Teilnahme wird mit der Anmeldung nicht garantiert, wer jedoch eine Einladung erhält, kann im Februar am Test teilnehmen. Einen konkreten Zeitrahmen nennt Fromsoftware nicht. (Quelle: X).

Bei diesem Test wird das für das Koop-Spiel nötige Online-System verschiedenen technischen Prüfungen unterzogen, indem mehrere umfangreiche Netzwerkladetests durchgeführt werden. Ab dem Startdatum ist eine Anmeldung über die offizielle Website möglich. Wichtig: Der Test findet nach aktuellem Stand nur auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S statt. (Quelle: BandaiNamco)

Schaut euch den Enthüllungs-Trailer zu Elden Ring: Nightreign an:

Elden Ring: Nightreign – Reveal-Trailer

Was genau steckt in dem neuen Koop-Spiel?

In Nightreign muss eine Gruppe aus drei Spielern gemeinsam einen dreitägigen Tag/Nacht-Zyklus überstehen und am Ende eines jeden Tages immer stärker werdende Bosse besiegen. Dafür können Spieler einen von acht Helden mit einem eigenen Set an Fähigkeiten auswählen. Am Ende muss sich die Gruppe dann dem Nightlord stellen.

Die Karte wird mit jeder Nacht etwas kleiner, soll aber bei jedem Durchlauf etwas anders aussehen, damit sich jeder Versuch neu anfühlt. Im ersten Trailer sind bereits einige neue Bosse zu sehen, doch Dark-Souls-Veteranen konnten auch einen alten Bekannten entdecken. Den Ritter auf einem Drachen kennen Fans aus Dark Souls 3, es handelt sich um den Namenlosen König. Was das für Nightreign bedeuten könnte, ergründen wir im folgenden Artikel:

