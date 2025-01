Sony kann’s nicht lassen: PS5-Kracher zwingt Steam-Fans unbeliebtes Feature auf

Sony bringt den nächsten PS5-Blockbuster auf Steam heraus – doch die Freude der PC-Spieler erhält durch eine Zwangsvoraussetzung einen erheblichen Dämpfer. Auch beim Remaster von The Last of Us 2 besteht der Publisher auf ein unbeliebtes Feature, das schon in der Vergangenheit für Protest gesorgt hat.

The Last of Us 2: Steam-Fans müssen in den sauren Apfel beißen

Zum Steam-Release von The Last of Us 2 Remastered wird Sony PC-Spieler erneut vor die Wahl stellen: Entweder sie registrieren sich für das Horror-Meisterwerk mit einem PlayStation-Account oder sie können sich den Zombie-Hit in die Haare schmieren (Quelle: Steam).

The Last of Us 2 Remastered enthält neben dem aufgehübschten Basis-Spiel auch noch eine Reihe geschnittener Level sowie den Roguelike-Survival-Modus No Return.

Wer sich an dem PSN-Account-Zwang nicht stört, kann das preisgekrönte, spannende und hochemotionale Zombie-Abenteuer schon am 3. April 2025 auf Steam zocken – das PS5-Highlight erscheint pünktlich zum Start der zweiten Staffel der HBO-Serie, die im gleichen Monat ihre Premiere feiern wird.

Sony pocht auf PlayStation-Accounts

Dass Sony bei den Steam-Ports seiner Exklusivspiele auf PSN-Accounts besteht, hat mittlerweile Tradition – auch bei Spielen wie God of War Ragnarök und Horizon Zero Dawn Remastered wurde ein solches Konto vorausgesetzt und sorgte damit für Empörung bei Spielern.

Ausschlaggebend für die Entrüstung in der Community sind dabei mehrere Faktoren – einerseits bietet der Account insbesondere für Einzelspieler keinerlei Mehrwert, sondern stellt schlicht ein weiteres Konto dar, für das man sich registrieren muss.

Andererseits haben Spieler aus manchen Ländern überhaupt keinen Zugriff auf das PlayStation Network – und werden somit ohne guten Grund daran gehindert, die Steam-Ports zu spielen.

Steam-Spieler beschweren sich schon eine ganze Weile über den PSN-Zwang:

