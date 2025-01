Plötzlich Steam-Bestseller: Ägypten-Strategiespiel stürmt direkt nach Release die Charts

Builders of Egypt Trailer – offizieller Trailer

Builders of Egypt Trailer – offizieller Trailer

Kaum erschienen und direkt ein Steam-Topseller – dieses Kunststück hat Builder of Egypt verbracht. Der Name ist im Spiel Programm. Eure Aufgabe ist es, Städte im alten Ägypten aufzubauen und diese nach und nach zu vergrößern – erste Spielszenen gibt es im Trailer zu sehen, den wir euch oben im Artikel eingebunden haben. Aktuell scheint es aber noch Verbesserungspotenzial zu geben, wie ein Blick auf die Bewertungen beweist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Builders of Egypt landet in den Steam-Topsellern

Steam heißt ein neues Aufbauspiel in seinen Topsellern willkommen. Builders of Egypt ist am 8. Januar 2025 erschienen und ist aktuell auf dem sechsten Platz zu finden – knapp hinter dem Hero-Shooter Marvel Rivals (Quelle: Steam).

Anzeige

In 39 Missionen müsst ihr im alten Ägypten Städte hochziehen und sicherstellen, dass ihr die Bedürfnisse eurer Einwohner befriedigt, ohne euch dabei in den finanziellen Ruin zu stürzen. Zudem müsst ihr eure Metropole auch gegen anrückende Angreifer verteidigen, indem ihr eine Armee aufstellt und einen Abwehrwall errichtet.

Wer Interesse hat, kann aktuell 12 Prozent beim Kauf von Builders of Egypt sparen. Statt der regulären 19,50 Euro werden aktuell nur 17,16 Euro fällig – das Angebot gilt noch bis zum 12. Januar 2025.

Anzeige

Builders of Egypt Strategy Labs

Steam-Spieler sind noch nicht zufrieden

Bevor ihr jedoch das Geld investiert, solltet ihr einen Blick in die Steam-Bewertungen werfen. Diese fallen mit gerade einmal 49 Prozent positiven Rezensionen lediglich ausgeglichen aus.

Anzeige

Die Kritiker beschweren sich über das unverständliche Tutorial, die eher maue Grafik und Bugs, die den Abschluss einiger Missionen unmöglich machen. Hier muss Entwickler Strategy Labs also in Zukunft noch nachbessern. Zudem werden auch Stimmen laut, die das Spiel als simplen Pharao-Klon bezeichnen.

Wer jedoch genau damit kein Problem hat, kann trotzdem sein Spaß haben, wie die positiven Bewertungen nahelegen. Builders of Egypt revolutioniert das Genre nicht, das Setting dürfte für viele Spieler jedoch so unverbraucht sein, dass man das wohlwollend in Kauf nimmt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.