Steam-Spieler schauen in die Röhre: Fantasy-Hit verschwindet ohne Warnung aus dem Store

Das Fantasy-Spiel Realm of Ink ist von einem Tag auf den anderen aus dem Steam-Store verschwunden. Sowohl Spieler als auch die Entwickler sind ratlos, warum Valve das charmante Roguelite entfernt hat, denn die ersten Kritiken waren äußerst vielversprechend. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Steam-Tipp Realm of Ink plötzlich verschwunden

Seit dem Early-Access-Release am 26. September 2024 hat das Fantasy-Roguelite Realm of Ink bei vielen Spielern einen guten Eindruck hinterlassen. Mit seinem kunstvoll gezeichneten Art Design und dem Gameplay, das an den Bestseller Hades erinnert, konnte es mächtig Eindruck schinden. (Quelle: Web Archive)

Doch seit dem 3. Januar 2024 ist das Spiel plötzlich aus dem Steam-Store verschwunden, die Spielseite ist nicht mehr anwählbar. In einem Tweet hat Entwickler Leap Studio Spieler darüber informiert, konnte allerdings keine Erklärung für den Schritt vorbringen. Laut dem Post sind sie sich selbst nicht im Klaren darüber, warum Valve das Spiel aus dem Verkehr gezogen hat.

In Realm of Ink spielt ihr den Schwertkämpfer Red, der aus einem mystisch-fernöstlichen Reich voller Gefahren und Geheimnisse entkommen muss. Mit jedem Versuch könnt ihr eure Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern und anpassen, um schließlich vier Wächter zu besiegen, die euch im Wege stehen.

Steam-Schock: Vielversprechendes Spiel verschwindet von Plattform. (© Leap Studio / Valve)

Kehrt Roguelite-Hoffnung auf Steam zurück?

Es bleibt zu hoffen, dass Realm of Ink bald wieder verfügbar sein wird. Der offizielle Release des Spiels ist für März 2025 geplant, doch momentan ist nicht absehbar, ob dies eingehalten werden kann. Zunächst einmal müsste das Problem zwischen Valve und dem Publisher geklärt werden. (Quelle: Twitter)

Nach über 2.000 abgegebenen Urteilen stand das Roguelite auf Steam bei einer sehr positiven Bewertung. Es wäre also schade, wenn das Spiel dauerhaft von der Plattform verschwinden würde.

Im deutschen Steam-Store wurden Ende 2024 eine ganze Menge Spiele gesperrt – allerdings aus einem anderen Grund:

