97 Cent bei Steam: Mein Lieblings-Horrorschocker ist gerade unglaublich günstig

Einen absoluten Horrorklassiker bekommt ihr gerade zum Witzpreis bei Steam – und dieses Spiel wird euch auch heute noch Angst machen, keine Sorge.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amnesia: The Dark Descent muss jeder Horror-Fan gespielt haben

Ich erinnere mich noch gut, als ich vor gefühlt 100 Jahren nach dem schlimmsten Horrorspiel überhaupt im Internet gesucht habe. Wenn ich mir ein Horrorspiel hole, so dachte ich damals, warum dann nicht gleich das schlimmste?

Anzeige

Wenngleich es mittlerweile noch mehr Anwärter auf das schlimmste Horrorspiel überhaupt gibt, wird Amnesia: The Dark Descent immer mal wieder genannt. Und was daran so schlimm ist? Entwickler Frictional Games schafft es in dem düsteren Horrorspiel, euch hautnah einen immer blutiger werdenden Albtraum erleben zu lassen – ihr könnt nicht kämpfen, aber auch das Verstecken vor dem röchelnden Monster kann euch in den Wahnsinn treiben.

Auf Steam bekommt ihr das Spiel aus dem Jahr 2010 gerade für 97 Cent hinterhergeworfen (auf Steam ansehen). Der Rabatt gilt noch bis zum 13. Januar. Trotz der heute nicht mehr ganz aktuellen Grafik ist Amnesia: The Dark Descent aber immer noch eines der gruseligsten Spiele, die je gemacht wurden.

Anzeige

Amnesia: The Dark Descent Frictional Games

Seht in den Trailer, um einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre zu bekommen:

Amnesia The Dark Descent Trailer

Absolut düster und mit erdrückender Atmosphäre

In Amnesia: The Dark Descent wacht ihr auf dem Boden eines Ganges in einem alten Schloss auf und könnt euch an nichts erinnern. Ganz dem Namen nach habt ihr eine Amnesie, was nicht gerade behilflich ist, weil euch irgendjemand verfolgt. Oder irgendetwas.

Anzeige

Während ihr das düstere Schloss mit Kerzen erkundet, die immer wieder ausgehen, macht euch euer Verstand Probleme: Es knistert gefährlich hinter eurer Stirn, wenn ihr zu lang im Dunkeln steht und solltet ihr euren Verfolger zu Gesicht bekommen, kann das euren armen Protagonisten bis in die Ohnmacht treiben.

Amnesia: The Dark Descent spielt ihr aus der First-Person-Perspektive und ist ein Survival-Horror-Spiel, bei dem ihr euch nicht wehren könnt: Daniel, eure Figur, ist stets kurz davor, wahnsinnig zu werden – und atmet so laut beim Verstecken, dass es kein Wunder ist, wenn er entdeckt wird. Beim Spielen habe ich mich oft dabei erwischt, wie ich Daniel gut zugeredet habe, obwohl ich das auch gebraucht hätte.

Über das Spiel hinweg geleitet euch die Story immer tiefer in das Schloss hinein, wo Folterkammern und wabernde Fleischwände auf euch warten: Frictional Games schafft es, den Horror aufrechtzuerhalten und ohne Ermüdungserscheinungen immer weiter zu eskalieren. Der Entwickler hat später auch Spiele wie das preisgekrönte SOMA oder Amnesia: The Bunker auf den Markt gebracht. Mit Amnesia: The Dark Descent hat Frictional Games damals jedoch den großen Durchbruch geschafft.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.