YouTuber untersucht 140.000 Steam-Spiele – stößt auf völlig vernachlässigte Genres

Auf Steam gibt es mehr Spiele, als ihr jemals zocken könnt. Ein YouTuber untersucht sie alle und entdeckt dabei die seltensten Genres auf der PC-Plattform.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Analyse aller Steam-Spiele zeigt geheime Genre-Kombinationen

Steam ist für PC-Gamer heutzutage nicht mehr wegzudenken. Die reine Masse an Spielen führt allerdings dazu, dass viele komplett untergehen. Der YouTuber Newbie Indie Game Dev analysiert sie darum alle.

Anzeige

Die Untersuchung des kompletten Steam-Stores umfasst mehr als 140.000 Spiele, obwohl inzwischen noch viele weitere dazugekommen sind. Ein Blick auf Genre und Themen verrät dabei, welche Spiele es auf Steam wie Sand am Meer gibt und welche komplett unterrepräsentiert sind.

So gibt es auf Steam nur vier Romance-Fighting-Games und nur zehn Sci-Fi-Cooking-Games, von denen nicht einmal alle echte Kochspiele seien. Andere seltene Kombinationen sind Dark-Fantasy-Rhythm-Games mit nur 8 Spielen oder Mystery-Tower-Defense-Games mit 5 Spielen. Nach weiteren Kombinationen könnt ihr in der praktischen Grafik von Newbie Indie Game Dev stöbern. Sind diese Genres so selten, weil sie sowieso zum Scheitern verurteilt sind oder haben sie einfach noch nicht den richtigen Entwickler gefunden?

Anzeige

Schaut euch unbedingt die komplette Analyse von Newbie Indie Game Dev an:

Diese Spiele sind auf Steam besonders beliebt

Die beliebtesten Genres auf Steam sind dagegen keine große Überraschung. Hier dominieren Exploration-Fantasy-Games oder Fantasy-Roguelikes. Besonders häufig tauchen in Spielen außerdem Themen wie Fantasy, Sci-Fi, Mittelalter, Zukunft oder Retro auf.

Anzeige

Newbie Indie Game Dev schaut sich auch die beliebtesten Spiele auf der ganzen Plattform an und kommt zu dem Ergebnis, dass Indie-Spiele besonders gut ankommen. So seien rund die Hälfte der Top 50 der beliebtesten Spiele auf Steam Indie-Games. Beispiele sind hier Terraria, Lethal Company, Stardew Valley oder Undertale.

Steam-Betreiber Valve macht ebenfalls eine gute Figur. Mit Portal 2, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, Counter Strike, Counter Strike: Source und Portal stellt er gleich sechs Spiele in der Top 50.