Dell zieht den Laptop-Stecker: Inspiron, XPS und Latitude verschwinden

Dell verabschiedet sich von den bekannten Marken XPS, Inspiron und Latitude. Stattdessen setzt der Hersteller auf ein stark vereinfachtes Namensschema. Dies soll den Kunden helfen, das richtige Notebook zu finden.

Dell ohne XPS, Inspiron und Latitude

Auf der CES 2025 hat Dell angekündigt, seine bisherigen Modellreihen wie XPS, Inspiron und Latitude durch drei neue Produktlinien zu ersetzen. Die Kategorien orientieren sich an der Zielgruppe:

• Dell: Für Freizeit, Schule und Büro

• Dell Pro: Für den „professionellen Einsatz“

• Dell Pro Max: Für „maximale Leistung“

Jede dieser Linien wird zusätzlich in Base, Plus und Premium unterteilt, was sich auf die jeweilige Ausstattung der Geräte bezieht. Damit will Dell vor allem unerfahrenen Käufern die Entscheidung erleichtern. Die Neuausrichtung erinnert stark an die Produktstrategie von Apple mit Bezeichnungen wie Pro und Max.

Hinter den neuen Namen verbirgt sich die bewährte Hardware: Geräte der Inspiron-Serie werden nun als Dell-Modelle geführt, Latitude-Produkte wandern in die Pro-Reihe, XPS-Geräte bilden als Teil von Pro Max die Spitze. Die Struktur bleibt also grundsätzlich erhalten.

Dell stellt neue Laptops vor

Dell hat nicht nur die Namensstruktur geändert, sondern auch neue Modelle vorgestellt. Die neue Pro-Max-Reihe besteht aus 14- und 16-Zoll-Laptops. Ausgestattet mit Intel-Core-Ultra-9-Chips, Nvidia-Grafikkarten und Unterstützung für Wi-Fi 7 bieten die Geräte viel Leistung. Beim Pro Max 16 kommen bis zu 4 TB Festspeicher hinzu.

Die Modelle Dell Pro 14 und Pro 16 sind mit Intel-Core-Ultra-7-Chips ausgestattet, bis zu 2 TB Festspeicher sind möglich. Die Displays bieten Full-HD-Plus-Auflösung, das Pro 14 kann zusätzlich mit einem Quad-HD-Plus-Display (2.560 x 1.600 Pixel) konfiguriert werden. Alle neuen Produkte sollen ab Ende März 2025 erhältlich sein (Quelle: ZDnet).

Darauf solltet ihr vor dem Laptop-Kauf achten:

