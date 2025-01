36 Prozent Rabatt bei Amazon: Dieses geniale USB-Kabel ist ein echter Problemlöser

Wie innovativ kann eigentlich so ein USB-C-Kabel sein? Die Antwort auf diese Frage liefert der Hersteller Baseus mit seiner einziehbaren „Kabeltrommel“ im Miniformat. Gegenwärtig und nur für kurze Zeit bei Amazon mit 36 Prozent Rabatt erhältlich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

USB-C-Kabelrolle bei Amazon verdammt günstig

Das einziehbare USB-C-Kabel von Baseus spart jede Menge Platz und verhindert wirksam jeden Kabelsalat. Regulär kostet das geniale Kabel knapp 20 Euro. Im Moment aber zahlt ihr bei Amazon dafür nur 12,79 Euro (bei Amazon ansehen). Macht unterm Strich einen fetten Rabatt von 36 Prozent.

Wie lange der Preis gilt? Verrät Amazon leider nicht. Im Zweifel solltet ihr mit einer Bestellung lieber nicht zu lange warten, denn der Preis könnte bereits bald wieder steigen. Noch ein Tipp: Versandkosten spart man sich durch eine Prime-Mitgliedschaft (30 Tage kostenlos testen) oder aber indem man den Wert der Bestellung mit weiteren Artikeln auf mindestens 39 Euro erhöht.

Das Besondere am Baseus-Kabel ist sein Aufbau. Einer Kabeltrommel gleich, rollen die beiden Enden des Kabels platzsparend in einem kompakten Gehäuse zusammen. Dies verhindert einen möglichen Kabelsalat und das Kabel lässt sich zugleich platzsparend und ordentlich transportieren. All das bei einem federleichten Gewicht von nur 50 Gramm. Vier voreingestellte Längen stehen zur Verfügung, bei denen das Kabel entsprechend einrastet – 34, 58, 82 und 100 Zentimeter.

Einziehbares USB-C-Kabel von Baseus

Wichtig zu erwähnen: Das Kabel unterstützt eine Leistung von bis zu 100 Watt und empfiehlt sich daher nicht nur zur Schnellladung von iPhones und anderen Smartphones, sondern auch für die Stromversorgung von größeren Laptops, beispielsweise einem MacBook Pro.

Das einziehbare Kabel von Baseus gibt es abseits vom klassischen Schwarz und Weiß wahlweise auch in Blau und Lila. Auch für diese Farben gilt der derzeitige Sonderpreis.

Kundenstimmen fallen positiv aus

Doch was sagen eigentlich die bisherigen Käuferinnen und Käufer zur Qualität des kleinen Problemlösers? Über 460 von ihnen haben bereits eine Bewertung bei Amazon abgegeben, und diese fällt ziemlich positiv aus. Im Durchschnitt gibt es 4,4 von maximal 5 möglichen Sternen. Ganze 70 Prozent der Kunden sind am Ende sogar wunschlos glücklich und geben gleich die volle Punktzahl.

Wem der Kabelsalat nicht mehr schmeckt, der findet im Baseus-Kabel eine leckere Alternative – wohl bekomm’s.

