43 Prozent Rabatt bei Amazon: Die perfekte Lösung für iPhone- und MacBook-Nutzer

Warum sollte man als iPhone- und MacBook-Nutzer eigentlich immer gleich mehrere Netzteile und Ladegeräte im Gepäck mitschleppen? Wesentlich praktischer ist da dieses Multi-Schnellladegerät vom beliebten Hersteller Anker. Universell, kompakt und aktuell bei Amazon für kurze Zeit viel günstiger zu haben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Perfekt für iPhone und MacBook: 100-Watt-Netzteil von Anker mit großem Rabatt bei Amazon

Das Anker 736 Multi-Schnellladegerät bietet nicht nur gleichzeitig mehrere USB-Anschlüsse für iPhones, Tablets und mehr Geräte, es besitzt mit 100 Watt auch genügend Leistung für stromhungrige MacBooks und Notebooks. Regulär kostet der kompakte Tausendsassa bei Amazon knapp 60 Euro. Momentan gibt es das Schnellladegerät aber für günstige 33,99 Euro – macht einen fetten Rabatt von 43 Prozent (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Anker 736 – 100 Watt USB-C-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2025 14:47 Uhr

Wie lange der attraktive Preis gilt, verrät Amazon leider nicht. Daher gilt: Im Zweifelsfall mit der Bestellung nicht zu lange warten. Apropos, wer sich die Versandkosten sparen möchte, muss entweder über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen) oder aber weitere Artikel bestellen – ab einem Bestellwert von 39 Euro erlässt Amazon dann die Versandgebühren.

Anzeige

Das Anker 736 Multi-Schnellladegerät verfügt über drei Anschlüsse – 2x USB-C und 1x USB-A. In Gänze stehen maximal 100 Watt an Leistung zur Verfügung. Betreibt man nur ein Gerät am Netzteil, dann steht diese Power wahlweise an einem der beiden USB-C-Ports zur Verfügung. Bei mehreren Geräten am Ladegerät verteilt sich die Leistung entsprechend. Beispielsweise lässt sich ein großes MacBook Pro mit 80 Watt betreiben, gleichzeitig stehen am USB-A-Port noch 18 Watt fürs iPhone zur Verfügung.

Genügend Leistung für eine ganze Reihe von Smartphones, Tablets, Notebooks und mehr. (© Amazon)

Beim Betrieb von drei Geräten zur selben Zeit liegen dann jeweils 45 und 30 Watt an den USB-C-Anschlüssen an, am USB-A-Port sind es 18 Watt. Genug für ein MacBook, ein iPad und ein iPhone – praktisch und universell.

Anzeige

Der Clou: Das Anker 736 Multi-Schnellladegerät ist 34 Prozent kleiner als ein vergleichbares 96-Watt-Netzteil von Apple. Das Original vom iPhone-Hersteller ist also unnötig klobig und verfügt dann auch nur über einen einzigen Anschluss. Vom viel zu hohen Preis ganz zu schweigen.

Bisheriges Kundenfeedback

Doch was sagen die bisherigen Kundinnen und Kunden über das pfiffige Ladegerät? Über 1.300 von ihnen haben bereits eine Bewertung bei Amazon abgegeben. Im Durchschnitt verfallen positive 4,7 von maximal 5 Sternen auf das Anker 736. Ganze 84 Prozent der Käufer vergeben sogar glattweg die volle Punktzahl. Da verwundert es auch weniger, dass der Hersteller freiwillig eine längere Garantie von 18 statt üblicherweise nur 12 Monaten auf sein Produkt gibt.

Anker 736 – 100 Watt USB-C-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2025 14:47 Uhr

Kurz und gut: Kompakter, vielseitiger und günstiger als das Original von Apple. Das Anker 736 Multi-Schnellladegerät ist für jeden iPhone- und MacBook-Nutzer die perfekte Lösung für die Stromversorgung.