AirTag einrichten & neu verbinden: So funktioniert es

Mit einem AirTag könnt ihr Rucksäcke, Koffer und andere Gegenstände mit einem iPhone oder anderem Apple-Gerät verfolgen. Damit das geht, müsst ihr den AirTag einrichten.

Mit der Einrichtung wird der Tracker mit einem Apple-Account verbunden. Die Apple-ID hilft anschließend dabei, das Gerät wiederzufinden.

Hinweis: Beachtet, dass ihr für die Einrichtung ein iPhone oder iPod Touch mit mindestens iOS 14.5 beziehungsweise ein iPad mit iPadOS 14.5 benötigt. Ohne entsprechendes Gerät lässt sich der AirTag nicht nutzen. Das gilt zum Beispiel auch für Android-Smartphones.

Wie richtet man einen AirTag ein?

Der AirTag wird über die „Wo Ist?“-App verwaltet. Die Anwendung gibt es für das iPhone und iPad. Zudem könnt ihr am Mac auf den Standort zugreifen. So richtet man den AirTag am iPhone ein:

Bei ganz neuen AirTags müsst ihr zunächst den Schutz an der Batterie entfernen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Apple-ID muss aktiviert sein. Haltet das Gerät dann in die Nähe eures iPhones oder iPads. Stellt sicher, dass euer iPhone oder iPad mit der aktuellen iOS- oder iPadOS-Version läuft. Überprüft zudem, ob Bluetooth aktiviert ist. Weiterhin müssen die Ortungsdienste am iPhone oder iPad aktiviert sein. Ihr findet die entsprechende Option in den Einstellungen unter „Datenschutz“. Steuert den Home-Screen des iOS-Geräts an. Sobald ihr den AirTag in die Nähe eures iPhones platziert, wird der Tracker automatisch erkannt. Tippt auf den Button „Verbinden“. Jetzt könnt ihr dem AirTag einen Namen geben. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr mehrere Tracker benutzt. Fahrt mit der Einrichtung fort. Möglicherweise kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung erfolgreich durchgeführt wird.

Apple AirTags: Finden mehr als nur deine Schlüssel

AirTag mit iPhone koppeln und verwalten

Einmal verbunden, könnt ihr den AirTag in der „Wo ist?“-App auf dem iPhone verwalten. Hier könnt ihr zum Beispiel den Standort abrufen oder Informationen anzeigen lassen, zum Beispiel zum Akku-Stand. In der App könnt ihr zudem den Namen nachträglich ändern.

In der Übersicht könnt ihr zudem einen „Ton abspielen“. So hört ihr ein akustisches Signal, wenn das Gerät in der Nähe ist. Mit einer Apple-ID lassen sich bis zu 16 AirTags koppeln. Ihr könnt also nacheinander weitere Tracker wie oben beschrieben einrichten.

