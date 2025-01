iPhone-Nutzer aufgepasst: Experten warnen vor neuer Apple-Funktion

Eine neue Funktion in iOS 18 und macOS 15 sorgt bei Apple-Nutzern für Unmut. Die Enhanced Visual Search teilt Fotos mit Apple und ist standardmäßig aktiviert. Kritiker sehen darin einen massiven Eingriff in die Privatsphäre.

iOS 18: Kritik an Apples neuer Foto-Funktion

Apples neue Enhanced Visual Search soll Fotos nach Orten oder Sehenswürdigkeiten durchsuchen. Dabei greift Apple jedoch auf einen globalen Index zu, wie der Entwickler Jeff Johnson nun enthüllt hat. Es findet also ein automatisierter Austausch von Fotodaten zwischen dem Gerät des Nutzers (iPhone, Mac) und Apples Servern statt (Quelle: 9to5Mac).

Apple aktiviert die Funktion standardmäßig ohne Zustimmung des Nutzers. Der Konzern verweist auf Verschlüsselungstechnologien und „Differential Privacy“, die bei der Übertragung für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen. Außerdem würden laut Apple die IP-Adressen verschleiert, um Datenschutzrisiken zu minimieren.

Für Johnson ist die Funktion dennoch problematisch. Sicherheitslücken könnten zur Kompromittierung sensibler Daten führen. Er kritisiert auch, dass Apple die Entscheidung für oder gegen die Enhanced Visual Search nicht von Anfang an dem Nutzer überlässt. Das widerspreche dem früheren Apple-Slogan „What happens on your iPhone, stays on your iPhone“.

Für viele Nutzer sei zudem unklar, welchen Mehrwert die Enhanced Visual Search tatsächlich biete. Johnson selbst sieht „keinen Nutzen, der das potenzielle Risiko aufwiegt“. Er rät, die Funktion vorsichtshalber auszuschalten.

Enhanced Visual Search: Das neue Visual Look Up

Bereits mit iOS 15 hat Apple Visual Look Up eingeführt. Die Funktion hilft dabei, Objekte auf Fotos zu identifizieren und Zusatzinformationen bereitzustellen. So werden beispielsweise Pflanzen, Tiere oder Sehenswürdigkeiten erkannt. Bei der Einführung wies Apple darauf hin, dass „begrenzte Daten“ zur Verarbeitung an Server gesendet werden, darunter auch anonymisierte Standortinformationen.

Enhanced Visual Search erweitert diese Fähigkeiten erheblich. Die Funktion vergleicht Fotos automatisch mit einem globalen Index, um nahezu jede Sehenswürdigkeit oder jeden Ort zu identifizieren.

Im Video: Das hat sich mit iOS 18 alles geändert.

