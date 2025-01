ADAC rechnet ab: Das beste Auto 2024 kommt aus Deutschland

Der ADAC hat abgerechnet: Von allen 2024 getesteten Fahrzeugen gibt es einen klaren Sieger. Volkswagen holt sich mit dem ID.7 den Spitzenplatz – und hat damit ein Aushängeschild im Portfolio, das es so noch nie gegeben hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

ADAC kürt VW ID.7 zum besten Auto 2024

Der ADAC schaut zurück auf das Jahr 2024 und stellt fest: Kein Auto kann dem ID.7 von Volkswagen das Wasser reichen. Das gilt einerseits für die anderen 83 getesteten Modelle des Jahrgangs. Zudem holt der ID.7 sowohl als Limousine als auch in der Kombi-Version die Note 1,5 – und damit das beste Ergebnis aller Autos, die der ADAC getestet hat. Bei den vielen Problemen, die VW aktuell im Griff haben, kommt der Sieg des ID.7 gerade recht.

Anzeige

Den Profitestern zufolge überzeugt der ID.7 als Allrounder für den Alltag. Bestnoten bei Sicherheit und für den flüsterleisen, trotzdem starken Elektroantrieb schaden da auch nicht. Zudem fährt der ID.7 – gerade im Vergleich zu den beliebten SUVs – mit 18,1 kWh auf 100 km/h recht sparsam für ein immerhin 5 Meter langes Auto.

Die Größe macht sich auch beim Platzangebot positiv bemerkbar, schadet der Reichweite aber nicht übermäßig. Im Alltagstest kommen 485 km beim ADAC raus – „so alltagstauglich, dass man fast keine Abstriche mehr machen muss“, resümiert der ADAC.

Anzeige

Nichtmal der recht hohe Preis – rund 57.000 Euro in der Pro-Edition – verhagelt dem ID.7 seine Pole-Position und dafür gibt es einen guten Grund: Der Volkswagen schlägt im Jahresranking noch deutlich teurere Modelle wie den BMW i5 oder einen Porsche Taycan, die beide die Note 1,6 kassieren.

Wer aufgepasst hat, merkt schon, dass die Top 10 2024 von E-Autos dominiert wird:

VW ID.7 Pro / ID.7 Tourer GTX (Kombi) mit Note 1,5

BMW i5 eDrive40 mit Note 1,6

Porsche Taycan Performance + mit Note 1,6

Skoda Enyaq 85x mit Note 1,6

Kia EV9 mit Note 1,7

Mercedes EQE SUV 350+ mit Note 1,7

Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR mit Note 1,7

Audi Q4 Sportback 45 e-tron mit Note 1,8

Genesis G80 Electrified mit Note 1,8

Anzeige

Skoda Superb einziger Verbrenner in Top 10

Mit dem Skoda Superb schafft es also gerade mal ein einziger Verbrenner unter die ersten zehn Plätze. In der Aufzählung wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass noch einige weitere Modelle die Note 1,8 erreichten. Streng genommen liegen sie gleichauf mit den Plätzen 9 und 10.

Außerdem ignoriert der ADAC in der Bewertung den Preis. Das unterstreicht einerseits, wie beeindruckend der Sieg für den ID.7 von VW ist. Schließlich lässt er gleich mehrere Modelle der Luxusklasse hinter sich.

Andererseits erklärt es teilweise, warum so viele E-Autos vorne liegen. Hier setzen die Hersteller bisher meist auf teurere Modelle mit gehobener Ausstattung. Deutlich günstigere Benziner brauchen auf eine gute Platzierung da kaum hoffen. Vorteile haben Elektroautos außerdem beim Antrieb sowie in der Bewertung zur Umweltbelastung. Der ADAC gibt für E-Autos allerdings nicht standardmäßig null Emissionen für E-Autos an, sondern bewertet diese anhand des aktuellen Strommixes in Deutschland.

Anzeige

Auch wenn Preis, Antrieb und Fahrzeugklasse in der Bewertung keine Rolle spielen, finden sich vor allem günstigere, kleine Modelle am unteren Ende der Tabelle. Das Schlusslicht bildet dabei der Dacia Duster mit einer Note von 4,1. Bewertet wurde das gerade ausgelaufene Modelljahr 2018. Hier könnte sich mit der neuen Version also schon in Kürze etwas an der schlechten Positionierung des berühmten Billig-SUVs tun.

ADAC hat getestet: Die besten Autos unter 15.000 Euro Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.