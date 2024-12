iPhone 16: Was im Lieferumfang enthalten ist – und was nicht

Beim Kauf eines neuen Smartphones ist es durchaus nützlich zu wissen, welches Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. In aller Kürze beschreiben wir euch hier, was neben dem iPhone 16 noch in der Verpackung drinsteckt – und was leider fehlt.

Der Lieferumfang aller „iPhone 16“-Modelle

Auch in dieser Generation von Apple-Smartphones gibt es mit dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vier verschiedene Modelle auf dem Markt.

Der Lieferumfang aller Versionen ist gleich. Egal für welches iPhone 16 ihr euch entscheidet, erhaltet ihr neben dem Smartphone folgendes Zubehör:

geflochtenes USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C) zur Aufladung des Akkus und für die Übertragung von Daten

(USB-C auf USB-C) zur Aufladung des Akkus und für die Übertragung von Daten SIM-Auswurf-Tool für das Wechseln der SIM-Karte

für das Wechseln der SIM-Karte Papierkram für Garantie und andere Hinweise

Was nicht als Zubehör in der Box enthalten ist

Zwar dürfte das für niemanden ein Kaufgrund sein, dennoch sei zu erwähnen, dass Apple-Sticker neuerdings nicht mehr in der Verpackung des iPhone 16 enthalten sind. Auch folgendes Zubehör ist nicht dabei und muss separat erworben werden:

Ladegerät

Kopfhörer

Klinken-Adapter

Display-Schutzfolie

Hülle

Wie schon in den vergangenen Jahren geht Apple davon aus, dass ihr ein iPhone-Ladegerät oder einen vergleichbaren Stromadapter besitzt. Da ein „USB-C auf USB-C“-Kabel in der Verpackung des iPhone 16 beiliegt, muss das Ladegerät mit diesem Anschluss kompatibel sein.

Kopfhörer und Klinken-Adapter liegen schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Box neuer iPhones. Passende Hüllen oder eine vorinstallierte Displayschutzfolie gab es für Apple-Geräte leider auch noch nie – daran hat sich auch beim iPhone 16 nichts geändert.

Über MagSafe kann das iPhone 16 mittlerweile mit 25 Watt geladen werden. Mit handelsüblichen Ladegeräten ist eine Aufladung mit etwa 30 Watt über USB-C möglich. Ein Stromadapter mit noch höherer Geschwindigkeit bietet also keine Vorteile.