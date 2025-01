iPhone SE 4: Mit diesem Trick will Apple neue Kunden gewinnen

Bereits im Frühjahr wird Apple die vierte Generation des iPhone SE auf den Markt bringen. In diesem Jahr könnte der Hersteller jedoch zu einem leicht verwirrenden Trick greifen, um neue Kunden für das günstige Smartphone zu gewinnen. Das iPhone SE wird nämlich eventuell gar nicht mehr so heißen.

iPhone SE 4 soll iPhone 16E genannt werden

Gerüchteweise soll das iPhone SE der vierten Generation als „iPhone 16E“ von Apple vorgestellt werden. Eine erste Meldung hierzu tauchte bereits Mitte Dezember auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo auf. Jetzt greift auch der bekannte Leaker Majin Bu das Gerücht auf und zitiert ebenfalls eine Quelle, die behauptet, dass der Name des Geräts iPhone 16E sein wird (Quelle: Majin Bu auf X, ehemals Twitter).

Für Kundinnen und Kunden dürfte der neue Name durchaus verwirrend sein. Zwar soll sich das iPhone SE 4 beispielsweise Chip (A18), Arbeitsspeicher (8 GB) und Kamerasensor (48 Megapixel) mit dem aktuellen iPhone 16 teilen, andere Ausstattungsmerkmale und das Design orientieren sich hingegen stärker am iPhone 14. So wird das neue Smartphone noch immer über eine klassische Kerbe (Notch) im OLED-Bildschirm verfügen und nicht über eine „Dynamic Island“.

Mit der Namensgebung möchte Apple das neue „Budget-Modell“ aber wohl eher in Richtung des iPhone 16 positionieren, um so mehr Kunden vom Gerät zu überzeugen. Der Trick könnte am Ende tatsächlich funktionieren.

Erwähnenswert: In der aktuellen Meldung auf X erwähnt Majin Bu auch die Nähe zum Design des iPhone 14 und verspricht zugleich die Existenz der neuerlichen Aktionstaste, wie man sie auch beim iPhone 16 findet. Doch an diesem Punkt gehen die Meinungen der Gerüchteküche auseinander und man sollte mit diesem Ausstattungsmerkmal nicht hundertprozentig rechnen.

Apple verbaut erstes selbst entwickeltes 5G-Modem

Als relativ sicher gilt hingegen die Integration des ersten hauseigenen 5G-Modems von Apple. Das neue iPhone SE oder iPhone 16E, wenn es denn so heißen wird, dient in diesem Punkt als Versuchskaninchen. Später werden weitere Geräte mit Apples eigens entwickeltem 5G-Modem folgen.

Mit einer Präsentation des neuen günstigen Smartphones kann mit etwas Glück im Laufe des März gerechnet werden. Bereits der Vorgänger wurde während eines Online-Events im März 2022 entsprechend angekündigt. Drei Jahre später folgt nun endlich der rundum erneuerte Nachfolger.

Wird Zeit für einen Nachfolger:

iPhone SE 3: Apples neuer Smartphone-Einstieg

