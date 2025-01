Apple AirTags mit Android nutzen: Geht das ohne iPhone?

Mit den AirTags hat Apple kleine Helfer für den Alltag im Sortiment, mit denen sich Gegenstände schnell und einfach wiederfinden lassen. Die „Schlüsselfinder“ werden am iOS-Gerät verwaltet. Doch wie sieht es bei Android aus? Funktionieren die AirTags auch mit Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. und kann man den AirTag ohne iPhone einsetzen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wie nahezu alles, was Apple entwickelt, sind auch die AirTags fest an das Apple-Ökosystem gebunden. Mit einem Android-Smartphone kann man die AirTags also nicht als Tracker einsetzen. Es gibt lediglich einige wenige Randfälle, in denen der AirTag auch mit einem Android-Gerät kommuniziert. Zur Ortung lässt sich der AirTag jedoch nicht bei Android-Smartphones einsetzen.

Anzeige

AirTag ohne iPhone: Geht das ohne Apple-Gerät?

Möchte man einen AirTag einrichten, benötigt man ein iPhone oder iPad und die vorinstallierte „Wo ist?“-App. Ohne eines der beiden genannten Geräte lässt sich der Tracker nicht aktivieren. Man kann also auch keinen Mac zur Einrichtung nutzen. Am Apple-Rechner lässt sich das Gerät lediglich orten. Hat man den AirTag mit einer Apple-ID verknüpft, kann man sich aber in der iCloud im Browser am Android-Gerät anmelden. Dort lässt sich der „Wo ist?“-Bereich aufrufen, um den Apple-Tracker zu orten.

Anzeige

AirTag nicht mit Android nutzbar

Android-Nutzer können den AirTag nicht per App orten. Man kann lediglich zum eigenen Schutz feststellen, ob sich ein Apple-Tracker in der Nähe befindet.

Wurde ein AirTag vom Besitzer in den „Verloren“-Modus geschaltet, lassen sich Informationen über das Gadget per NFC auslesen. Das funktioniert auch mit einer NFC-Reader-App auf Android-Smartphones. Hier lassen sich dann zum Beispiel Kontaktinformationen und andere Daten ablesen, damit der AirTag samt dazugehörigem Gegenstand wieder zu seinem richtigen Besitzer findet. Die Möglichkeit, einen AirTag aber selbst dazu benutzen, um Sachen zu finden, haben Android-Nutzer nicht.

Anzeige

Tracken mit Android – damit geht es:

Chipolo ONE - 1 Pack - Schlüsselfinder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2025 13:11 Uhr

AirTag-App für Android: Tracker in der Nähe anzeigen

Apple stellt aber immerhin eine App für Android-Geräte bereit, die den Missbrauch von AirTags unterbinden sollen.

Tracker-Erkennung Apple

Mit der App können Android-Nutzer AirTags in der Nähe anzeigen lassen. So kann man verhindern, dass man von Fremden über den AirTag gestalkt wird. In der App liefert Apple Tipps mit, wie sich der AirTag deaktivieren lässt und wie man vorgehen sollte, wenn man plötzlich einen Tracker ohne Besitzer in der Umgebung findet.

Tracker Detect von Apple scannt nach unbekannten AirTags in der Nähe (© Apple, Google Play Store)

Leider muss man aber selbst aktiv werden. Eine automatische Benachrichtigung, die auf dem Homescreen auftaucht, sobald ein AirTag entdeckt wurde, gibt es nicht. Man sieht Tracker lediglich, wenn man die App öffnet.

Diese Apps müssen auf jedes Handy (Video):

Apps, die auf euer Handy müssen - Android & iOS Abonniere uns

auf YouTube

Auf diesem Weg soll verhindert werden, dass der AirTag zum Beispiel heimlich in eine Tasche gelegt und zum Ausspionieren eingesetzt wird. iOS-Benutzer bekommen ohne App eine Benachrichtigung auf das iPhone, wenn ein fremder AirTag gefunden wurde. Daneben wird alle 8 bis 24 Stunden ein Warnton wiedergegeben, um auf einen „herrenlosen“ AirTag hinzuweisen. Der Ton lässt sich nicht ohne Weiteres ausschalten. Eine vollwertige App, mit denen man den AirTag im eigentlichen Sinne nutzen kann, ist derzeit für Android aber nicht geplant.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.