Samsung legt los: Brandneues Software-Update erreicht erste Smartphones

Samsung rollt das erste Sicherheitsupdate des Jahres für seine Smartphones aus. Der Januar-Patch schließt viele Sicherheitslücken und wird in ersten Ländern verteilt. Besitzer der aktuellen Flaggschiff-Smartphones sollten die neue Version direkt installieren. Weitere Handys und Tablets werden folgen.

Samsung verteilt Januar-Update

Das erste Software-Update 2025 schließt insgesamt 51 Sicherheitslücken. 29 Schwachstellen befinden sich im Android-Betriebssystem selbst sowie 22 spezifische Sicherheitsprobleme in den Galaxy-Geräten (Quelle: SamMobile). Verteilt wird die neue Version ab sofort für folgende Modelle:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Flip 4

Das ist aber nur der Anfang. Da Samsung bereits mehrere Modelle mit der neuen Version versorgt hat, ist das ein Anzeichen dafür, dass der Rollout jetzt komplett gestartet wurde. Weitere Smartphones dürften also zeitnah von Samsung versorgt werden.

Der Rollout erfolgt wie üblich schrittweise. Das neue Update wird zunächst in den USA und Südkorea verteilt. Weitere Länder dürften bald folgen. Euch wird die neue Version auf eurem Samsung-Smartphone mit der Zeit angezeigt.

Beta-Tester waren zuerst dran

Besitzer der Beta-Version von One UI 7.0 auf Basis von Android 15 haben den Januar-Patch bereits mit dem letzten Beta-Update erhalten. Das jetzige Update richtet sich an alle Nutzer der stabilen Android-14-Version mit One UI 6.1 und One UI 6.1.1. Größere Feature-Updates sind hier nicht enthalten, da Samsung aktuell den Fokus auf die Entwicklung von Android 15 legt.

Das große Software-Upgrade auf Android 15 für alle Smartphones ab dem Galaxy S21 wird im Februar 2025 erwartet. Dann sollen erste Modelle wie das Galaxy S24 oder Galaxy S23 versorgt werden. Mit der Zeit werden viele weitere Smartphones auf den neuesten Stand gebracht. Wir informieren euch, wenn es losgeht.

Das ändert sich mit Android 15:

