Samsung soll Smartphone-Revolution doch schon 2025 starten

Huawei hat als erstes Unternehmen weltweit ein doppelt faltbares Smartphone vorgestellt und die ganze Industrie kalt erwischt. Samsung muss nachziehen und wird das auch machen. Es gibt nur unterschiedliche Aussagen, wann das passieren könnte. Laut neuesten Informationen noch in diesem Jahr.

Samsung will doppelt faltbares Smartphone 2025 bringen

Samsung macht Ernst mit der nächsten Generation faltbarer Smartphones. Noch in diesem Jahr soll ein revolutionäres Gerät auf den Markt kommen. Anders als beim Konkurrenten Huawei, wo sich das Display wie ein Z falten lässt, setzt Samsung auf ein G-förmiges Faltkonzept. Bei dieser Lösung lässt sich das Display zweimal nach innen klappen. Dadurch soll eine höhere Robustheit erreicht werden, da die empfindlichen Bildschirme beim Transport optimal geschützt sind.

Nicht erst 2026 soll das doppelt faltbare Smartphone laut SamMobile erscheinen, sondern schon 2025. Dabei stellt die Entwicklung Samsung vor große Herausforderungen. Nicht nur müssen deutlich mehr Bauteile als bei herkömmlichen Foldables verbaut werden. Auch die Software muss für drei verschiedene Displaymodi optimiert werden. Das Gerät lässt sich vollständig gefaltet, halb geöffnet und komplett ausgeklappt nutzen.

Die hauseigene Displaysparte Samsung Display soll die speziellen Bildschirme produzieren, während die Scharniere von verschiedenen Zulieferern aus Korea und China stammen sollen. Auf eine Unter-Display-Kamera soll verzichtet werden. Die erste Generation soll dabei nur in einer limitierten Auflage von weniger als 300.000 Stück erscheinen.

Neues Falt-Smartphone vermutlich sehr teuer

Huawei hat das Mate XT in China zu einem Preis von umgerechnet über 2.500 Euro auf den Markt gebracht. In Europa würde so ein doppelt faltbares Smartphone vermutlich noch viel mehr kosten. Gut möglich, dass ein Samsung-Handy in dieser Sparte die 3.000-Euro-Marke übertrifft. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten und berichten.

