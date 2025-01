MagSafe für Android: Samsung und Google machen den Traum wahr

Das Warten hat ein Ende: Mit Qi2 bekommt Android endlich ein eigenes Pendant zu Apples MagSafe. Die neue Technologie verspricht ein schnelleres und effizienteres drahtloses Aufladen von Smartphones. Google und Samsung wollen ganz vorne mit dabei sein.

Handys laden: Samsung und Google setzen auf Qi2

Der vor zwei Jahren erstmals angekündigte Qi2-Standard gilt als Meilenstein in der kabellosen Ladetechnik. Mit einer Ladeleistung von bis zu 15 Watt und magnetischen Ringen für eine perfekte Ausrichtung soll er deutlich effizienter sein als der ursprüngliche Qi-Standard. Apple hat diese Technologie mit MagSafe bereits seit 2023 in seine Geräte integriert, nun kommt Qi2 auch in die Android-Welt (Quelle: 9to5Google).

Google und Samsung haben auf der Technikmesse CES 2025 in Las Vegas bestätigt, dass sie die ersten Hersteller sind, die den Standard in ihre Handys integrieren. So will Samsung Qi2 in einigen künftigen Galaxy-Modellen unterstützen – Gerüchten zufolge könnte die Galaxy-S25-Serie bei Qi2 den Anfang machen. Auch Google will die Entwicklung von Qi2 vorantreiben und setzt auf Technologien wie die des Pixel Stand, um noch mehr Leistung herauszuholen.

Für Nutzer bedeutet das: Endlich können auch Android-Smartphones von präzise ausgerichteten und energieeffizienten magnetischen Ladegeräten profitieren. Langfristig könnte der Qi2-Standard auch zu günstigeren kabellosen Ladegeräten führen. Nach Samsung und Google dürften weitere Hersteller folgen.

2025: Das Jahr des kabellosen Ladens?

Für Android-Nutzer könnte 2025 das Jahr sein, in dem magnetische Ladegeräte massentauglich werden. Die neue Qi2-Technologie bringt nicht nur mehr Leistung, sondern auch Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit – etwas, das bisher Apples MagSafe vorbehalten war.

Wireless Charging funktioniert auch rückwärts:

