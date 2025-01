GIFs, Sticker, Emojis: WhatsApp gibt euch bei Animationen mehr Auswahl

WhatsApp entwickelt eine neue Funktion, die Animationen in Chats individueller macht. Nutzer steuern bald Emojis, GIFs und Sticker separat – für weniger Ablenkung und anpassbare Chats.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp: Mehr Kontrolle bei Animationen

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android gibt es neue Einstellungen. Diese lassen stark darauf schließen, dass Animationen in Chats bald vollständig individualisierbar sind. Nutzer sollen künftig selbst entscheiden können, welche Inhalte animiert dargestellt werden. Emojis, Sticker und GIFs lassen sich in den Einstellungen jeweils separat anpassen – animierte Inhalte können auch einfach vollständig deaktiviert werden, wenn sie zu sehr ablenken.

Anzeige

Beispielsweise bleiben animierte Emojis statisch, wenn die Autoplay-Funktion deaktiviert ist. Auch GIFs und Sticker bewegen sich nicht mehr, bis sie bewusst aktiviert werden. Das Update zielt offenbar darauf ab, den Umgang mit Animationen an persönliche Vorlieben anzupassen und die Kontrolle über visuelle Inhalte zu erhöhen.

Mit dem neuen Feature will WhatsApp vermutlich auf die stetig wachsende Zahl animierter Inhalte in Chats reagieren. Während viele Nutzer animierte Emojis und Sticker durchaus schätzen, empfinden andere sie mitunter als störend. Die geplante Funktion schafft hier Abhilfe: Drei separate Optionen ermöglichen es, Animationen für Emojis, Sticker und GIFs individuell zu deaktivieren.

Anzeige

WhatsApp: Neues Feature noch nicht für alle

Die neuen Animationseinstellungen sind bisher nur in der Beta-Version für Android aufgetaucht und befinden sich dort noch mitten in der Entwicklung (Quelle: WABetaInfo). Ein offizieller Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, auch iPhone-Nutzer müssen sich noch gedulden. Derzeit gibt es keine Informationen, wann die Funktion für iOS-Geräte erscheinen könnte.

Noch mehr Tipps und Tricks zum Thema WhatsApp im Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.