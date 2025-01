Besitzer des Samsung Galaxy S23 können sich freuen: Riesiges Software-Update erscheint bald

Samsung verfolgt bei der Entwicklung neuer Android-Versionen und One-UI-Oberflächen einen gewissen Update-Plan, der mehrere Gerätegenerationen einschließt. Mit Android 15 und One UI 7 läuft alles anders. Die neue Version erscheint nicht nur viel später, sondern im Beta-Test auch für weniger Smartphones. Besitzer der Galaxy-S23-Modelle müssen auf die finale Version aber wohl nicht mehr lange warten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S23 erhält Android 15 im Februar

Anders als in den Vorjahren hat Samsung seine Update-Strategie geändert. Die One-UI-7-Beta läuft seit Dezember 2024 ausschließlich auf der Galaxy S24-Serie. Entgegen der bisherigen Praxis werden keine weiteren Galaxy-Smartphones in das Beta-Programm aufgenommen. Samsung nimmt sich laut SamMobile dafür mehr Zeit für die Entwicklung und Optimierung des Updates, damit am Ende alles glattläuft.

Anzeige

Statt eines Beta-Tests soll das finale Update auf One UI 7.0, basierend auf Android 15, schon im Februar 2025 für die komplette Galaxy-S23-Serie ausgerollt werden. Dies betrifft sowohl das Basismodell als auch die Plus- und Ultra-Varianten. Aktuell erhalten die Geräte zwar regelmäßige Sicherheitsupdates, der große Versionssprung steht aber noch aus.

Samsung würde den Beta-Test für die älteren Top-Smartphones also einfach überspringen und die finale Version früher bringen. Die öffentliche Testphase entfällt zwar, ihr bekommt die neue Version aber schneller – was ein positiver Nebeneffekt ist.

Anzeige

Android 15 zuerst für Galaxy-S25-Modelle

Die kommende Galaxy-S25-Serie wird als erste mit der finalen Version von One UI 7 und Android 15 auf den Markt kommen. Erst danach folgen die Updates für bestehende Modelle. Samsung hat bisher keinen konkreten Zeitplan veröffentlicht.

Es deutet aber alles darauf hin, dass zumindest neuere Modelle schon ab Februar 2025 mit der neuen Software versorgt werden. Dazu gehören dann Smartphones wie das Galaxy S24, Galaxy S23, die neueren Falt-Modelle und auch die A-Klasse wie das Galaxy A55. Sobald es da konkreter wird, werden wir euch informieren.

Anzeige

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.