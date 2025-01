Pfingsten 2025 – Die 15 schönsten Sprüche für WhatsApp & Co.

Bild von Larisa Koshkina auf Pixabay 11 / 16

Anzeige

An Pfingsten

liegt etwas Heiliges in der Luft,

das beschwingt die Schmetterlinge,

schmeichelt den Blüten,

bringt die Tiere zum Hüpfen und Tanzen

und die Blätter zum Sprießen.

Und die Sonne scheint so hell und klar

wie an keinem anderen Tag.

Quelle: spruch-und-wunsch.de