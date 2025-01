Samsung entwickelt Tablet-Displays, die alles verändern würden

Samsung hat im Rahmen der CES 2025 viele Neuheiten angekündigt. Dazu gehören neue Displaytechnologien, die zukünftige Produkte stark beeinflussen werden. Darunter sind zwei Displays, die für Tablets, aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen sollen. Samsung würde damit das klassische Bild von einem Tablet komplett verändern.

Samsung zeigt ausfahrbare Displays

Samsung hat ein Smartphone-Display enthüllt, das sich von 5,1 auf 6,7 Zoll vergrößern lässt. Das war aber noch nicht alles. Tatsächlich wurden noch zwei weitere ausfahrbare Displays gezeigt, die beispielsweise in Tablets oder Laptops zum Einsatz kommen können (Quelle: Samsung-Display).

Slidable Flex Solo

Das Slidable Flex Solo wird bei Bedarf 17,3 Zoll groß. (© Samsung-Display)

Das „Slidable Flex Solo“ ist ein großes 13-Zoll-Display, das an einer Seite ausgefahren werden kann auf 17,3 Zoll. So könntet ihr ein großes Tablet noch größer machen oder ein kompaktes Laptop vergrößern, um mehr Inhalt anzeigen zu können.

Slidable Flex Duet

Das Slidable Flex Duet wird bis zu 12,4 Zoll groß. (© Samsung Display)

Das „Slidable Flex Duet“ fällt mit 8,1 Zoll deutlich kleiner aus, lässt sich aber an beiden Seiten ausfahren und wird so 12,4 Zoll groß. Das entspricht einem richtig großen Tablet. Samsung sieht den Einsatzort aber noch viel breiter. Im Bild wird beispielsweise der Einsatz im Auto gezeigt. Wenn mehr Bedienelemente gebraucht werden, dann fährt das Display einfach die Seiten aus.

Im Video werden beide Einsatzzwecke gezeigt:

Samsung Slidable Flex Duet

Bald in ersten Samsung-Produkten verbaut?

Samsung zeigt im Rahmen der CES 2025, was möglich ist. Ausrollbare Displays sind da und in der Entwicklung so weit fortgeschritten, dass sie in Tablets, Laptops, Fahrzeugdisplays, Smartphones und vielen weiteren Geräten eingesetzt werden können. Aktuell handelt es sich noch um Prototypen. Klar ist aber jetzt schon, dass in den kommenden Jahren einiges auf euch zukommt und es nicht bei den faltbaren Smartphones bleibt, die mittlerweile jeder von euch kennt.