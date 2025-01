Samsung läutet mit neuem Smartphone-Display echte Revolution ein

Samsung hat wichtige Pionierarbeit geleistet, wenn es um faltbare Geräte geht. Auch wenn das südkoreanische Unternehmen in dem Bereich gefühlt etwas zurückgefallen ist, bleibt die Entwicklung nicht stehen. Zukünftig will Samsung Smartphones nicht nur falten, sondern auch ausrollen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung zeigt ausrollbares Smartphone-Display

Samsung hat den Fokus der Entwicklung in den letzten Jahren zwar auf faltbare Smartphone-Displays gesetzt, doch es gibt noch andere Errungenschaften, die zukünftig relevant werden. Dazu gehören ausziehbare Displays. Samsung hat im Rahmen der CES 2025 einen solchen Bildschirm im Smartphone gezeigt:

Samsung Slidable Flex Vertical: Ausziehbares Smartphone-Display

Das „Slidable Flex Vertical“ ist im unteren Bereich starr, lässt sich nach oben durch ein ausrollbares Display erweitern. Es wächst dabei von 5,1 Zoll auf 6,7 Zoll an.

Anzeige

Es handelt sich bei dem im Video gezeigten Display ganz klar noch um einen Prototyp. Selbst im Video wird der Mechanismus recht vorsichtig bedient. Im Gegensatz zur Lösung von Lenovo, wo das Display motorisch ausgefahren wird, müsst ihr bei Samsung den Bildschirm manuell verlängern und wieder zusammenschieben. In einem finalen Smartphone könnte das aber auch anders werden. So funktioniert es bei Lenovo:

Lenovo demonstriert erstes Motorola-Handy mit ausrollbarem Display

Bald in Smartphones verbaut?

Ihr solltet nicht so bald mit der Umsetzung eines ausrollbaren Displays in einem Samsung-Smartphone rechnen. Das südkoreanische Unternehmen ist, wie man im Video sieht, noch ganz am Anfang. Es dürfte sicher noch einige Jahre dauern, bis ein Endgerät mit so einem Display erscheint.

Anzeige

Praktischer als ein faltbares Handy wäre es auf jeden Fall. Ihr könntet das Display vergrößern, wenn ihr es braucht und es wieder verkleinern, wenn ihr das Handy transportiert. Am Ende muss das Display den Alltag aber auch bewältigen können. Bis diese Robustheit erlangt ist, dauert es sicher noch einige Zeit. Wir halten euch auf dem Laufenden.