AirTag: Standort aktualisieren & aktuelle Position anzeigen

Mit einem AirTag von Apple könnt ihr verschiedene Gegenstände wie Koffer oder Fahrräder tracken. Die aktuelle Position findet ihr in der „Wo ist?“-App auf einem verknüpften iPhone oder anderen Apple-Gerät. Wie kann man den Standort eines AirTags aktualisieren?

Damit die Position angezeigt wird, müsst ihr den AirTag zunächst einrichten und mit eurer Apple-ID verknüpfen. Danach könnt ihr die „Wo ist?“-App auf dem iOS-Gerät oder im Browser öffnen. Normalerweise müsst ihr die Anzeige der aktuellen Position nicht anstoßen. Der Standort wird automatisch aktualisiert. Das entsprechende Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um die Position aus dem „Wo ist?“-Netzwerk zu empfangen.

Anzeige

AirTag: Standort aktualisieren & anzeigen

So seht ihr den Standort des AirTags:

Öffnet den „Wo ist?“-Bereich für eure Apple-ID. Tippt unten auf „Objekte“. Normalerweise seht ihr die Angabe „Das Objekt kann geortet werden“. Dann seht ihr auf der Karte die aktuelle Position des AirTags.

Anzeige

Apple AirTags: Finden mehr als nur deine Schlüssel

AirTag: Standort aktualisiert sich nicht?

Manchmal wird jedoch nicht der jetzige Aufenthaltsort des Trackers angezeigt, sondern nur eine frühere Position. In der „Wo ist?“-Ansicht findet ihr dann eine Angabe wie „vor xy Stunden“. Das ist vor allem dann der Fall, wenn der AirTag seit längerem keine Verbindung zum „Wo ist?“-Netzwerk herstellen konnte, weil zum Beispiel kein Apple-Gerät in der Nähe war. Besonders auf dem Land und in dünn besiedelten Regionen kann es also vorkommen, dass nur ältere Positionen erfasst werden können.

Anzeige

AirTag geht nicht?

Damit der AirTag richtig zu eurer Apple-ID verknüpft werden kann, solltet ihr Folgendes beachten:

Das iPhone oder iPad sollte mit der aktuellen iOS- beziehungsweise iPadOS-Version laufen.

Bluetooth muss am jeweiligen Gerät aktiviert sein.

muss am jeweiligen Gerät aktiviert sein. Auch die Ortungsdienste müssen aktiviert sein. So findet ihr das entsprechende Menü mit der Einstellung: Ortungsdienste am iPhone aktivieren & deaktivieren.

Stellt sicher, dass der iCloud-Schlüsselbund aktiviert ist.

Die Apple-ID muss korrekt und vollständig eingerichtet worden sein.

Eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung wird vorausgesetzt, um die Position des AirTags zu empfangen – kein Netz am iPhone? So gibt es wieder Empfang.

Wird der richtige Standort nicht in „Wo ist?“ angezeigt, solltet ihr die „Wo ist?“-Anwendung löschen und neu installieren beziehungsweise ein Update installieren. Oft lassen sich Probleme auch beheben, wenn ihr den AirTag zunächst in den Einstellungen entfernt und anschließend wieder einrichtet. Achtet auch darauf, dass die Batterie im Tracker noch funktioniert.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.