Noch vor dem iPhone 16: Apple schafft die Kehrtwende

Im Reich der Mitte kam Apple zuletzt nicht weg vom Fleck und die Absatzzahlen des iPhone 15 brachen förmlich ein. Jetzt kriegt der Hersteller die Kurve und kann seine Verkaufszahlen wieder steigern. Dabei wurde das neue iPhone 16 noch gar nicht vorgestellt. Wie konnte Apple dies schaffen?

Der chinesische Markt entpuppt sich derzeit für Apple als sehr schwierig. Selbstläufer sind die Geräte dort nicht mehr und die Quittung bekam man Anfang des Jahres serviert. Die Verkaufszahlen der iPhones, allem voran des iPhone 15, gaben kräftig nach – ein Minus von rekordverdächtigen 24 Prozent. Nun aber kommt der Umschwung, wie die jüngsten Zahlen der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) unter Beweis stellen (Quelle: Bloomberg).

iPhone-Absätze steigen wieder: Apple kriegt in China die Kurve

Demzufolge kam es im April zu einem phänomenalen Plus von 52 Prozent der iPhone-Verkäufe im Jahresvergleich. Lieferte Apple im Jahr 2023 noch 2,3 Millionen Stück der Smartphones im April aus, waren es in diesem Jahr ganze 3,5 Millionen Stück. Damit wächst Apple auch über den Smartphone-Markt hinweg, denn der konnte in Gänze „nur“ um 25,5 Prozent auf 22,7 Millionen Geräte in China zulegen.

Doch wie hat Apple dies geschafft? Ein neues iPhone-Modell wie das erst für den Herbst erwartete iPhone 16 zeichnet sich für diesen Erfolg nicht verantwortlich. Stattdessen musste Apple zum wohl ältesten Trick der Branche greifen und lapidar die Preise senken. Und Apple griff kräftig zum Rotstift, so gab es zuletzt Rabatte von bis zu umgerechnet 318 US-Dollar pro iPhone. Diese Preisreduzierungen sind übrigens doppelt so hoch, wie die bereits im Februar gewährten Nachlässe.

Apple musste also aggressiv wie nie zuvor gegen die Konkurrenz von Huawei und Co. vorgehen und am Heiligen Gral der hohen Marge rütteln – ein Novum für den profitverwöhnten Hersteller aus Kalifornien.

Im Herbst schickt Apple das iPhone 16 ins Rennen

Bei Bloomberg geht man aber bald von einer Stabilisierung von Apples Marktanteilen in China aus. Das Interesse an einem Upgrade auf ein neues iPhone nimmt nämlich wieder zu. Gute Chancen fürs iPhone 16 im Herbst 2024.

Konkret könnte Apple ganz gut an der sogenannten „Premiumisierung“ des chinesischen Marktes partizipieren. Dahinter steckt neuesten Umfragen zufolge, die Bereitschaft mehr als der Hälfte der chinesischen Verbraucher, über 550 US-Dollar für ihr nächstes Handy auszugeben. Wesentlich mehr als die bisherigen 33 Prozent, die schon jetzt so viel für ihr Smartphone auf den Tisch legen wollen.