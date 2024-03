Schock für Apple: iPhone 15 wird langsam zum Ladenhüter

Eigentlich kann sich Apple nicht über größere Absatzschwächen beschweren. Dies gilt im Moment aber nicht für einen der wichtigsten Märkte in der Welt. Dort verkauft der iPhone-Hersteller aktuell ganze 24 Prozent weniger Smartphones also noch vor einem Jahr. Doch wie konnte es dazu kommen?

Es ist gar nicht so lange her, da konnte sich Apple mit dem iPhone den ersten Platz unter den größten Smartphone-Herstellern in China sichern. Die heimische Konkurrenz im Reich der Mitte schaute in die Röhre und musste das Feld den Amerikanern überlassen.

iPhone-Absatz bricht um 24 Prozent ein

Gegenwärtig gibt es aber keinen Grund mehr zur Freude im kalifornischen Cupertino. Wie die Marktexperten von Counterpoint Research herausfanden, stürzt der iPhone-Absatz in China aktuell regelrecht zusammen. In den ersten sechs Wochen des neuen Jahres verlor Apple nämlich im Jahresvergleich unglaubliche 24 Prozent, landet damit nicht mehr auf den ersten, sondern nur noch auf den vierten Platz im Hersteller-Ranking (Quelle: Counterpoint Research).

Die aktuelle bittere Wahrheit für Apple in China. (Bildquelle: Counterpoint Research)

Zwar hält man noch immer 16 Prozent Marktanteil, doch die chinesische Konkurrenz zieht vorbei. Beispielsweise muss Vivo zwar ebenso Absatzverluste einstecken, schafft mit 18 Prozent Marktanteil dennoch den Sprung an die Spitze.

Huawei wird für Apple zur Gefahr

Fast schaut es so aus, als gäbe der chinesische Markt aktuell nur Verlierer her. Doch mit Huawei gibt es einen eindeutigen Gewinner. Der einstige König der chinesischen Handy-Hersteller hat sich erfolgreich zurückgekämpft und kann gegenüber dem Vorjahr seine Absätze um unglaubliche 64 Prozent steigern. Der Marktanteil steigt von 9 auf 17 Prozent – das reicht schon mal für Platz 2.

Macht Apple das Leben in China schwer:

Besonders die Beliebtheit der hauseigenen Mate-60-Serie hat Huawei dieses Ergebnis zu verdanken. Für Apple ist dies ein ernsthaftes Problem. Ebenso wie die aggressive Preisgestaltung von Oppo, Vivo und Xiaomi im mittleren Preissegment.

Senior Analyst Mengmeng Zhang gibt dann noch zu bedenken: „Obwohl das iPhone 15 ein großartiges Gerät ist, bietet es keine signifikanten Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion, sodass die Verbraucher vorerst an den iPhones der älteren Generation festhalten können.“

Auch wenn die Situation für Apple ungewohnt ist, doch in China verkommt das iPhone 15 somit langsam zum Ladenhüter. Händler sind deswegen zunehmend auf Preisnachlässe angewiesen.