Huawei hat alte Handys nicht vergessen: Großes Software-Update für 20 Geräte ist fertig

Huawei hält nicht nur seine aktuellen Smartphones auf dem neuesten Stand, sondern spendiert auch älteren Modellen Software-Updates mit neuen Funktionen. Dieses Mal hat es insgesamt 20 Geräte erwischt, darunter auch einige Modelle von Honor, Smartwatches und sogar Kopfhörer.

Honor veröffentlicht HarmonyOS 4.0 für ältere Geräte

HarmonyOS 4.0 ist die aktuellste Oberfläche von Huawei für Smartphones, Tablets und viele weitere Produkte. Neuere Handys sind bereits damit ausgestattet. Jetzt hat Huawei damit begonnen, ältere Modelle, die teilweise schon viele Jahre verfügbar sind, mit der neuesten Software zu versorgen (Quelle: HuaweiCentral). Die neueste Version von HarmonyOS steht zumindest in China ab sofort für folgende Geräte zum Download zur Verfügung:

Huawei-Handys

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Nova 5 Pro

Honor-Handys

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2

Huawei-Wearables

Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro Collector’s Edition

Huawei Watch GT 3 Porsche Design

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT 2022 Collector’s Edition

Huawei Watch GT Cyber

Huawei Watch Buds

HarmonyOS wurde von Huawei nicht nur für Smartphones entwickelt, sondern läuft als Oberfläche auf vielen anderen Geräten. Beispielsweise Tablets, Smartwatches oder sogar Kopfhörer. Ziel ist es, dass die Geräte besser zusammenarbeiten können und das Ökosystem so gestärkt wird. Dass selbst alte Geräte noch mit der neuen Software ausgestattet werden, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Immerhin wurden die P30-Smartphones bereits im Jahre 2019 vorgestellt und waren die letzten Handys, die noch mit Google-Diensten erschienen. Danach hat der US-Bann das verhindert.

Wenn ihr etwas in Nostalgie schwelgen wollt, könnt ihr euch unser Hands-On-Video von damals anschauen:

Huawei P30 Pro und P30 im Hands-On: Die nächste Kamera-Revolution?

Deutsche Huawei-Nutzer gehen nicht leer aus

HarmonyOS 4.0 wird zwar nur in China für die oben genannten Smartphones und Wearables verteilt, doch es gibt auch was für Deutschland. Huawei arbeitet aktuell an der Oberfläche EMUI 14 und hat dafür in Europa den Beta-Test gestartet. Einige etwas neuere Modelle werden also noch einmal ein Software-Update der Oberfläche mit Verbesserungen und neuen Funktionen erhalten. HarmonyOS läuft hierzulande nicht auf den Smartphones.