Apple rückt mit der Sprache heraus: iPhone-Nutzer, stellt schon mal die Wecker

Seit Ende März wissen wir, dass Apple am Montag, den 10. Juni zur WWDC-Keynote in diesem Jahr lädt. Doch zur welcher Uhrzeit wird Apple die Neuheiten rund um iPhone, iPad und Mac zeigen, eventuell früher wie zuletzt im Mai? Jetzt rückt der Hersteller endlich mit der Sprache raus – Überraschungen gibt es dieses Mal nicht.

Apple Facts

Wir staunten nicht schlecht, als Apple die Uhrzeit fürs letzte Special-Event im Mai veröffentlichte. Ungewöhnlich früh um 16 Uhr ging es bereits los und mit etwas mehr als einer halben Stunde war das iPad-Event auch ziemlich kurz geraten. Soll all dies zum neuen Event-Standard bei Apple werden?

Anzeige

Apple verrät Uhrzeit der WWDC-Keynote 2024

Eher nicht, denn das nächste Event geht wieder regulär ein ganzes Stück später an den Start. Bisher wussten wir nur, dass Apples Entwicklerkonferenz am Montag, dem 10. Juni, eingeläutet wird. Jetzt äußert man sich jedoch konkret auch zur Uhrzeit der eigentlichen Keynote und zu weiteren Punkten im Ablauf (Quelle: Apple).

Hierzulande können sich interessierte iPhone-Nutzer schon mal den Alarm beim Wecker auf 19 Uhr stellen. Bei Apple daheim in Cupertino ist es dann 10 Uhr am Morgen. Natürlich wird es auch wieder einen Livestream geben, der bei Apple auf der Webseite oder auch direkt bei YouTube verfolgt werden kann. Die Dauer der WWDC-Keynote wird noch nicht verraten, erfahrungsgemäß sollte man aber mit mindestens 1,5 Stunden rechnen.

Anzeige

Für Entwickler wird es dann später noch spannend, denn um 13 Uhr Ortszeit in Cupertino lädt Apple zur „Platforms State of the Union“ – der eigentliche Auftakt für die Vielzahl von Entwickler-Sessions. Bei uns ist es dann schon 22 Uhr.

Vor einem Jahr auf der WWDC 2023 stand noch Apples Headset ganz groß im Fokus:

Alle Details zu Apple Vision Pro Abonniere uns

auf YouTube

Was Apple am 10. Juni zeigen wird

Als sicher gilt für die WWDC ein Ausblick auf die Zukunft der einzelnen Betriebssysteme – iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 und visionOS 2 stehen im Fokus. Es wird erwartet, dass das Thema „Künstliche Intelligenz“ dieses Mal bei Features und Funktionen sehr prominent vertreten sein wird.

Anzeige

Neue Hardware steht hingegen nicht unbedingt im Mittelpunkt, kann aber auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Gerechnet wird immerhin mit der Bekanntgabe des internationalen Verkaufsstarts der Apple Vision Pro. Bisher gibt es das Mixed-Reality-Headset ja nur in den USA zu kaufen.