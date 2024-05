iPad 2024 im Livestream: Jetzt Apples Neuheiten ansehen

Das Apple-Event zu den iPad-Neuheiten des Jahrgangs 2024 findet heute zur ungewöhnlich frühen Zeit statt – Punkt 16 Uhr geht es los. Wer dabei sein möchte, kann gleich im Artikel bleiben und den YouTube-Livestream direkt mitverfolgen.

Apple Facts

Originalartikel vom 6. Mai 2024:

Als Apple das iPad-Event für den 7. Mai 2024 ankündigte, überraschte der Hersteller zunächst mit einer ungewöhnlichen Startzeit. Wer nämlich den Livestream bei Apple auf der Webseite, bei YouTube oder in der Apple-TV-App mitverfolgen will, der muss nicht erst bis zum Abend warten. Hierzulande geht es bereits am Nachmittag um 16 Uhr los.

Anzeige

Apple Event zum iPad 2024: Sehr früh und jetzt auch noch sehr kurz

Für Apple untypisch früh, in Kalifornien ist es dann erst 7 Uhr morgens. Normalerweise lässt man sich mehr Zeit und geht meist erst 2 Stunden später auf Sendung. Doch Apple hat es dieses Mal sehr eilig.

Anzeige

Lange aufhalten möchte sich Apple aber wohl nicht. Wie der bestens informierte Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman im Vorfeld erfahren haben möchte, soll der Livestream des Apple-Events nicht länger als 35 Minuten andauern (Quelle: Bloomberg). Apple lässt sich sonst gerne auch schon mal mehr Zeit. Eine gute Stunde ist meist drin, nicht so aber bei diesem Event.

Dabei will Apple dem aktuellen Stand nach jede Menge neuer Produkte vorstellen. Zeigen möchte man ein neues iPad Pro mit OLED-Bildschirm und – ziemlich überraschend – mit dem noch nie gezeigten M4-Chip. Auch ein neues iPad Air wird erwartet, darunter ein größeres Modell mit 12,9-Zoll-Display. Neues Zubehör gibt es auch zu sehen, darunter ein neues Magic Keyboard fürs iPad Pro und ein neuer Apple Pencil – angeblich mit Gestensteuerung.

Anzeige

Die Neuheiten werden noch mit iPadOS 17 laufen, doch für Herbst steht das Update auf iPadOS 18 an:

iPadOS 17: Die 5 wichtigsten neuen Funktionen Abonniere uns

auf YouTube

Apple lädt nach London

Wichtig in diesem Zusammenhang: Auch wenn es einen Livestream gibt, so ist das Event in dem Sinne nicht live. Wie in den letzten Jahren üblich, greift Apple zum vorgefertigten Video. Wohl auch deshalb konnte die eigentliche Laufzeit des Videos vorher durchsickern.

Immerhin werden geladene Journalisten die Geräte nach der Ausstrahlung direkt vor Ort in Augenschein nehmen können. Europäische Medien wurden zu diesem Zweck direkt nach London eingeladen. Dort könnte mit etwas Glück abseits der iPad-Neuheiten vielleicht auch gleich der europäische Verkaufsstart für die Apple Vision Pro bekannt gegeben werden, auch wenn diese Vermutung aktuell nur Spekulation ist.