Apple-Event im Mai 2024: Vergiss das iPhone – diese Produkte stehen im Fokus

Apple lässt die Katze aus dem Sack und kündigt doch tatsächlich für Dienstag, den 7. Mai 2024 ein Special-Event an. Wer auf Neuerungen beim iPhone hofft, der wird höchstwahrscheinlich enttäuscht. Im Mittelpunkt steht nämlich eine andere Produktkategorie, wie Apple im Vorfeld schon unverhohlen zugibt.

Lange mussten wir warten, immerhin ist es bereits ein halbes Jahr her, dass Apple zu einem Special-Event rief und die Welt kam. Damals zeigte der Hersteller neue Modelle des MacBook Pro und des iMac mit dem M3-Chip. Jetzt kündigt Apple ein weiteres Event an, und zwar für Dienstag, den 7. Mai 2024. Der Name der ominösen Veranstaltung: „Lass dich frei.“

Apple Event am 7. Mai 2024: Nix iPhone

Wer diese mitverfolgen möchte, hat dazu wie gewohnt Gelegenheit auf der Apple-Webseite, der Apple TV App und bei YouTube im Livestream. Verwunderlich: Die Keynote startet bereits um 16 Uhr unserer Zeit (Quelle: Apple). Relativ früh, regulär geht es sonst nicht vor 18 oder 19 Uhr am Abend los. Doch dieses Mal müssen wir nicht so lange warten.

Mit Neuheiten aus dem Bereich der iPhones muss aber niemand rechnen. Hierfür dürfen wir uns wohl noch bis zum September gedulden, wenn aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone 16 Premiere feiert. Auch würden wir nicht unbedingt neue Macs erwarten. Die sehen wir frühestens zum Jahresende.

Großartig spekulieren müssen wir aber gar nicht, denn die Grafik zum Event zeigt ganz deutlich einen Apple Pencil. Dazu twittert Apple-Chef Tim Cook ganz unverhohlen: „Pencil us in for May 7!“ Was so viel bereut wie: „Haltet euch den 7. Mai frei!“ Die offensichtliche Anspielung auf den Apple Pencil bleibt dann allerdings nur im englischsprachigen Original erhalten.

Im Oktober 2022 gab es zuletzt Neuigkeiten vom iPad zu sehen:

iPad und iPad Pro 2022 – Trailer

iPad unzweifelhaft im Mittelpunkt

Damit steht fest, dass beim Apple-Event am 7. Mai ganz eindeutig das iPad im Fokus der Ankündigungen steht. Eine Vermutung, die bereits mehrfach zuvor in der Gerüchteküche aufgegriffen wurde. Schließlich warten wir bereits seit fast zwei Jahren auf neue iPads und neues Tablet-Zubehör von Apple. Eigentlich rechnete die Branche bereits im März mit den Neuheiten, doch dann zeichnete sich eine Verspätung in den Mai ab.

Rechnen könnt ihr demnach mit zwei neuen iPad-Serien und zwei neuen Zubehörprodukten. Im Detail:

iPad Pro: Zwei neue Modelle mit M3-Chip, OLED-Displays, einem dünneren Gehäuse, dünneren Rändern, eventuell einer matten Bildschirmoption sowie einer querformatigen Frontkamera. Mit etwas Glück können die Tablets auch kabellos per MagSafe mit Strom betankt werden.

Zwei neue Modelle mit M3-Chip, OLED-Displays, einem dünneren Gehäuse, dünneren Rändern, eventuell einer matten Bildschirmoption sowie einer querformatigen Frontkamera. Mit etwas Glück können die Tablets auch kabellos per MagSafe mit Strom betankt werden. iPad Air: Zwei neue Modelle mit M2-Chip. Erstmals wird es eine größere Variante mit 12,9-Zoll-Display geben (Mini-LED).

Zwei neue Modelle mit M2-Chip. Erstmals wird es eine größere Variante mit 12,9-Zoll-Display geben (Mini-LED). Neues Magic Keyboard: Verbesserte Tastatur mit einem Aluminiumgehäuse und einem größeren Trackpad.

Verbesserte Tastatur mit einem Aluminiumgehäuse und einem größeren Trackpad. Neuer Apple Pencil: Apple nimmt den schon in der Event-Ankündigung vorweg. Der könnte neue Gesten unterstützen und könnte abseits des iPads vielleicht sogar mit der Apple Vision Pro zusammenarbeiten.

In jedem Fall genug Material für Apple, um zu einem Special-Event zu laden. Nur eben wer auf ein neues iPhone hofft, der muss sich noch gedulden.

