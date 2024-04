Für 39,90 Euro bei Amazon: Ein echter Alltagshelfer fürs Wohnzimmer

Chipskrümel, Rotweinspritzer und Schokoflecken: Damit aus dem Filmabend auf der Couch kein Schmutz-Spektakel wird, bietet Amazon jetzt einen praktischen Helfer für 39,90 Euro an. Wer schnell ist, kann sogar noch mehr sparen.

Amazon verkauft Couchbar mit Rabatt

Es gibt sie noch: Produkte, die echte Alltagsprobleme lösen und bei denen man sich „Warum ist da vorher nie jemand drauf gekommen?“ fragt. So ein Produkt ist die Couchbar, die aktuell bei Amazon für 39,90 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft wird. Normalerweise kostet die Couchbar 44,90 Euro und mit dem aktuell erhältlichen 5-Prozent-Code spart man zusätzlich.

Anzeige

Couchbar Mit Platz für drei Snackschalen (im Lieferumfang enthalten), zwei Getränke und weiteren Fächern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.04.2024 18:44 Uhr

Der Name ist hier Programm: Die Couchbar ist eine Bar für die Couch – so simpel, so treffend. In ihr finden drei Snackschalen Platz und dazu zwei Getränke. Dazu gibt es noch Einschübe um Smartphones, Fernbedienungen, Servietten oder ähnliches zu verstauen. Damit steht einem gemütlichen Film- oder Serienabend nichts mehr Wege. Platz findet alles in einer rechteckigen Holzbox mit den Maßen von 40 x 26 x 7,5 cm.

Anzeige

Die Snackschalen sind bereits im Lieferumfang enthalten und aus spülmaschinenfestem Edelstahl gefertigt. Das erleichtert die Reinigung. Das Holz besteht aus lackiertem und nachhaltigem Bambus, wodurch es gegen Spritzwasser geschützt ist. Aufquellendes Holz muss man also nicht fürchten.

Clever: Der obere Teil lässt sich abnehmen. So kann man die Snackbox auch als gewöhnliches Tablet verwenden. Ideal zum Beispiel, wenn man Besuch bekommt und seine Gäste bewirten möchte.

Hervorragend bewertet auf Amazon

Unter Amazon-Käufern ist die Couchbar ein echter Renner. Eine starke Bewertung von 4,8 von 5 Sternen spricht eine eindeutige Sprache. „Wir würden diese Couchbar immer wieder bestellen“, schreibt eine Käuferin und begründet den Kauf unter anderem damit, dass die Snackschalen Teil des Lieferumfang waren. Eine andere Käuferin hat die Couchbar verschenkt: „Wir haben die Couchbar zu einem Geburtstag verschenkt und sie kam sehr gut an.“

Anzeige

Ein echter Alltagshelfer also, den die Käufer nicht mehr missen möchten.

Couchbar Mit Platz für drei Snackschalen (im Lieferumfang enthalten), zwei Getränke und weiteren Fächern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.04.2024 18:44 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.