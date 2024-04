Amazon Watch Party: Geht das noch?

Über Amazon Prime kann man viele Serien und Filme online schauen. Damit ihr das nicht ganz alleine machen müsst, gibt es das „Watch Party“-Feature. Damit lassen sich Prime-Inhalte gemeinsam schauen, auch wenn man gar nicht nebeneinander sitzt.

Update vom 18. April 2024: Amazon hat die „Watch Party"-Funktion gestrichen. Seit April 2024 kann man also nicht mehr mit anderen Prime-Nutzern gemeinsam Filme oder Serien schauen. Der Dienst wurde ohne Erklärung oder Vorankündigung entfernt. Schon seit Anfang Februar war das Feature zum gemeinsamen Streamen nur noch für Nutzer mit der werbefreien Prime-Option verfügbar. Im Hilfebereich von Amazon wird die Funktion noch beschrieben, lediglich auf einer anderen Service-Seite findet man den Hinweis „Bitte beachte, dass die Option, eine Prime Video Watch Party zu erstellen, nicht mehr verfügbar ist".

Ursprünglicher Artikel:

Während einer „Watch Party“ schaut ihr einen Videoinhalt zusammen und könnt parallel dazu chatten. Ihr seht den Inhalt parallel. Das heißt, bei allen Teilnehmern läuft eine Szene zur selben Zeit. So müsst ihr euch nicht aus dem Haus begeben und trotzdem nicht allein Filme gucken. Würdet ihr „von Hand“ versuchen, gleichzeitig zu schauen, wäre das vermutlich sehr mühselig und asynchron.

So startet man seine eigene Amazon Watch Party

Ihr könnt entweder eine eigene Watch-Party starten oder einer laufenden Wiedergabe beitreten. So startet ihr den Filmabend:

Öffnet Amazon Prime Video auf einem beliebigen Gerät, etwa in einem Browser oder am Fire TV Stick. Nach dem Login steuert ihr den Inhalt an, den ihr mit jemandem zusammen schauen wollt. Achtet darauf, dass euer Partner ebenfalls einen Prime-Account hat, da der Inhalt sonst von ihm gekauft werden muss. Neben dem dicken Playbutton seht ihr verschiedene weitere Optionen für den Inhalt. Sucht nach dem Symbol mit der Partytüte. Dabei handelt es sich um die „Watch Party“-Funktion. Das Party-Symbol startet die Watch-Party. Damit schaut ihr Filme zusammen, auch wenn ihr gar nicht nebeneinander sitzt. (Bildquelle: GIGA) Jetzt könnt ihr einstellen, mit welchem Namen ihr im Party-Chat zu sehen seid. Darunter drückt ihr auf „Watch Party erstellen“. Im gleichen Bildschirm seht ihr einen QR-Code. Diesen Code könnt ihr per Screenshot speichern und euren Freunden schicken, die sich darüber selbst zur Party einladen können. Daneben erhaltet ihr aber auch noch einen Link, über den ihr Freunde einladet. Den Link erhaltet ihr auch, wenn der Inhalt auf einem Fire-TV-Stick gestartet wird. Sobald jemand dem Link folgt, betritt der Nutzer den virtuellen Kinosaal. Im Chat könnt ihr euch dann über den Film oder natürlich auch andere Themen unterhalten.

Es können bis zu 100 Teilnehmer bei einer Watch-Party über Amazon Video teilnehmen. Nur der Host kann die laufende Wiedergabe pausieren oder überspringen.

Einer laufenden Amazon Watch Party beitreten: So gehts

Wollt ihr einer Amazon Watch Party beitreten, benötigt ihr vom Gastgeber entweder den QR-Code oder den Link zur Party. Darüber erhaltet ihr Zugang zur laufenden Wiedergabe und könnt im Chat mit allen anderen Teilnehmern plaudern. Öffnet ihr den Link am Smartphone, werdet ihr dazu aufgefordert, die Prime-Video-App auf dem Wunschgerät zu starten. Dann werdet ihr automatisch in die aktive Watch-Party geführt und könnt so beitreten. Ihr könnt die Prime-Video-App auch aufrufen und zu „Mein Inhalt“ gehen. Hier findet ihr die Option „Beitreten“.