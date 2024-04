🙃Umgedrehter Smiley: Was bedeutet der Emoji? (WhatsApp & Co.)

Mittlerweile kann man auf dem Smartphone unzählige Emojis schreiben. Bei vielen erschließt sich die Bedeutung von selbst, manchmal versteht man aber nicht, was der Absender damit meint. So könnt ihr euch fragen, was der lachende, umgedrehte Smiley🙃 bedeutet.

Im Grunde sieht das entsprechende Emoji genauso aus wie der klassische Smiley mit Lach-Gesicht 🙂, nur, dass es auf dem Kopf steht. Was könnte man damit meinen?

🙃Umgedrehter Smiley: Was meint man mit dem umgekehrten Gesicht-Emoji?

In erster Linie hängt die Bedeutung natürlich vom Absender ab. Jeder kann schließlich seine eigene Interpretation der gelben Gesichter in WhatsApp und Co. haben. Auf der sicheren Seite seid ihr also, wenn ihr einfach fragt, was genau mit dem Smiley gemeint ist. Falls ihr euren Chat-Partner nicht fragen wollt, helfen euch möglicherweise folgende Deutungen:

Oft bedeutet der Smiley auf dem Kopf das gleiche wie das normale Lachgesicht. Jemand freut sich dann also, nutzt nur eine andere Form: 🙃

Der Emoji kann auch verwendet werden, wenn man etwas albern meint.

Kindische Späße können damit ebenfalls untermalt werden.

Einige Nutzer verwenden den Smiley, um spielerisch an etwas zu erinnern oder an etwas anzuspielen.

In vielen Chat-Gesprächen nutzt man das umgedrehte Gesicht, um Ironie und Sarkasmus abzubilden. Der Absender will damit also angeben, dass das vorher Geschriebene möglicherweise anders zu verstehen ist, als es dort steht.

Auch doppeldeutige Aussagen können damit angezeigt werden.

Es wird also oft verwendet, um eine leicht ironische oder sarkastische Stimmung auszudrücken. Man könnte es interpretieren als „Ich mache Spaß“ oder „Ich bin ein bisschen ironisch“. Der Smiley kann aber auch verwendet werden, um eine Ambivalenz oder eine gemischte Gefühlslage auszudrücken.

🙃 Emoji bei WhatsApp & Co.

Ganz gleich, was der Smiley auf dem Kopf ausdrücken soll, in den meisten Fällen ist er positiv gemeint. Der Absender hat also gute Absichten mit seiner Nachricht oder zum Beispiel einen Scherz oder eine alberne Mitteilung verschickt. Alternativ dazu passt neben dem normalen Lachgesicht oft auch ein Schulterzuck-Smiley oder das „Shrug“-Symbol ¯\_(ツ)_/¯. Das Gesicht ist seit 2015 in den Smiley-Sets auf den Smartphones vorhanden.

Erklärungen weiterer Smileys: