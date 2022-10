Auf der Smartphone-Tastatur findet man inzwischen unzählige Emojis und Symbole. Bei vielen Zeichen ergibt sich die Bedeutung von selbst. Bei anderen Symbolen ist hingegen unklar, was sie bedeuten. So stellt man sich womöglich die Frage, was mit dem Maiskolben-Emoji gemeint sein könnte.

Auf den ersten Blick ist der Mais eine harmlose Getreidepflanze. Postet jemand ein entsprechendes Emoji (🌽), kann der Absender möglicherweise einfach nur Hunger auf den Kolben haben. In anderen Kontexten, vor allem bei Tinder und anderen Dating-Apps oder Flirt-Nachrichten, hat der Kolben aber vermutlich eine andere Bedeutung.

🌽Was ist mit dem Maiskolben als Emoji gemeint?

Dann ist weniger das Aussehen des Emojis entscheidend für die Bedeutung, sondern die Form.

Bekommt ihr das Motiv also in einem Flirt-Gespräch, könnt ihr euch je nach Gesprächssituation freuen und anheizen lassen oder aber angeekelt sein.

Schreibt euch jemand unerwartet und aus heiterem Himmel einen Maiskolben und befinden sich in der Nachricht noch weitere unpassende Inhalte, könnt ihr den Absender bei jeder App blockieren.

Je nachdem, wie unangenehm das Gespräch für euch war, könnt ihr den Verfasser auch beim App-Anbieter melden, damit der entsprechende Account zum Beispiel gesperrt wird.

NSFW-Emojis und ihre Bedeutung: Maiskolben und mehr

Den Maiskolben gibt es seit 2010 in der Unicode-Sammlung. 2015 wurde das Getreide in die Emoji-Auswahl auf der Smartphone-Tastatur hinzugefügt. Andere „NSFW“-Emojis, die mehr bedeuten als sie nur abbilden sind unter anderem diese hier:

Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Symbole, die etwas ähnliches bedeuten, wie der Maiskolben. So kann der Bananen-Emoji ebenfalls für das männliche Glied stehen. Sind zusätzlich zum Obst oder Gemüse noch Wassertropfen zu sehen, ist damit ein entsprechender Höhepunkt gemeint.

