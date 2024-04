91 Sprüche für die Arbeit – die besten Zitate für WhatsApp & Co.

Die Arbeit ist für die meisten Menschen ein nahezu täglicher Begleiter. Welche spezielle Bedeutung hat sie in unserem Leben? Wie in jedem Lebensbereich gibt es auch für die Arbeit zahlreiche Sprüche und Zitate, die zum einen motivieren, zum anderen aber auch den Arbeitsalltag humorvoller gestalten können. Wir haben die besten Sprüche zum Thema Arbeit für euch zusammengetragen. Diese Zitate könnt ihr natürlich gerne per WhatsApp, Facebook & Co. mit anderen teilen.

Mit dem passenden Spruch kann man sich eine anstrengende Zeit auf der Arbeit möglicherweise etwas angenehmer gestalten. Fehlt auf den letzten Metern zum Beispiel die entsprechende Motivation, bringen einen die richtigen Worte wieder auf die Bahn. Die nachfolgenden Worte helfen dabei. Die Sprüche könnt ihr verwenden, um euch selbst durch den Job-Tag zu pushen oder um euren Freunden und Kollegen die Zeit bis zum Feierabend angenehmer zu gestalten – ganz gleich, ob mündlich oder per Messenger-App.

Sprüche für mehr Motivation und Enthusiasmus auf der Arbeit

„Arbeite klug, nicht hart.“

„Erfolg ist die Summe von kleinen Anstrengungen, die jeden Tag wiederholt werden.“

„In der Ruhe liegt die Kraft.“

„Teamwork macht den Traum wahr.“

„Gemeinsam sind wir stark.“

„Fleißig sein ist gut, aber klug zu arbeiten ist besser.“

„Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet.“

„Kein Erfolg ohne Anstrengung.“

„Der Weg zum Erfolg ist gepflastert mit harter Arbeit.“

„Ein guter Plan ist der halbe Erfolg.“

„Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.“

„Gib niemals auf, denn der Anfang ist immer am schwersten.“

„Das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“

„Jeder Rückschlag ist ein Schritt nach vorne.“

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“

„Große Dinge werden nicht durch Stärke, sondern durch Ausdauer erreicht.“

„Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Ausdauer und harter Arbeit.“

„Erfolg kommt nicht zu dir, du gehst ihm entgegen.“

„Das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein. Finde eine Arbeit, die du liebst.“

„Träume groß und arbeite hart.“

„Einmal ist keinmal. Immer ist Erfolg.“

„Tue heute, was andere morgen tun.“

„Sei nicht nur ein Arbeiter, sei ein Gestalter.“

„Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich niemals zufrieden zu geben.“

„Fokussiere dich auf die Lösung, nicht auf das Problem.“

„Das Beste kommt für diejenigen, die hart arbeiten und niemals aufgeben.“

„Denke groß und arbeite hart.“

„Erfolg ist das Ergebnis von Perfektion, harter Arbeit, Lernen aus Fehlern, Loyalität und Ausdauer.“

„Jeder Tag ist eine Gelegenheit, besser zu werden als gestern.“

„In der Einheit liegt die Stärke.“

„Der einzige Ort, an dem Erfolg vor Arbeit steht, ist im Wörterbuch.“

„Der Preis des Erfolgs ist harte Arbeit, Engagement und Entschlossenheit.“

„Arbeite hart, sei nett und gute Dinge werden passieren.“

„Erfolg kommt von dem, was du tust, nicht von dem, was du dir wünschst.“

„Gute Dinge kommen zu denen, die hart arbeiten.“

„Erfolg ist die Belohnung für harte Arbeit.“

„Glaube an dich selbst und alles ist möglich.“

„Erfolg beginnt am Ende deiner Komfortzone.“

„Lebe deinen Traum, und arbeite hart dafür.“

„Arbeite hart und träume groß.“

„Erfolg ist das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.“

„Das Geheimnis des Erfolgs liegt im Handeln.“

„Erfolg ist eine Treppe, keine Tür.“

„Die einzige Grenze ist die, die du dir selbst setzt.“

„Erfolg ist das Ergebnis von Ausdauer, Geduld und harten Arbeit.“

Sprüche für die Arbeit: Motivierende Zitate

Auch die philosophischen und denkenden Personen aus der Weltgeschichte haben wertvolle Gedanken rund um die Arbeit in Sprüchen gefunden. Diese Zitate helfen euch durch den Arbeitstag:

Über Nacht berühmt wird man nur dann, wenn man über Tag hart gearbeitet hat. (Howard Carpendale)

Wer seine Pflicht erfüllt, hat Charakter, wer NUR seine Pflicht erfüllt, hat keinen. (Hellmut Walters)

Wer nicht aus Liebe zur Sache arbeitet, sondern nur des Geldes willen, der bekommt gar nichts: Weder Geld noch Glück. (Charles M. Schwab)

Zwanghaftes Arbeiten allein würde die Menschen ebenso verrückt machen wie absolutes Nichtstun. Erst durch die Kombination beider Komponenten wird das Leben erträglich. (Erich Fromm)

Wir rühmen uns also nicht maßlos und mit fremden Leistungen. (Neues Testament)

Wir arbeiten nicht nur, um etwas zu produzieren, sondern auch um der Zeit einen Wert zu geben. (Eugène Delacroix)

Denken ist die Arbeit des Intellekts, Träumen sein Vergnügen. (Victor Hugo)

Mein Leitmotiv: Wer nicht rackert, verdummt. (Angela Merkel)

Wer schaffen will, muss fröhlich sein. (Theodor Fontane)

Weiterzuarbeiten, obwohl man reich ist, das ist der größte Luxus. (Paloma Picasso)

Je öfter du fragst, wie weit du zu gehen hast, desto länger erscheint dir die Reise. (aus Australien)

Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel. (Johann Wolfgang von Goethe)

Sprüche: Arbeit – weitere Zitate bekannter Personen

Lebenskunst besteht darin, die eigene Natur mit der eigenen Arbeit in Einklang zu bringen. (Luis de Leon)

Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)

Wenn kein Wind geht, dann rudere. (aus Polen)

Tätigkeit bringt vielleicht nicht immer Glück; aber es gibt kein Glück ohne Tätigkeit. (Benjamin Disraeli)

So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste getan hat. (Johann Wolfgang von Goethe)

Nicht, was er mit seiner Arbeit verdient, ist der eigentliche Lohn des Menschen, sondern was er durch sie wird. (John Ruskin)

Weitere Sprüche findet ihr im Video:

Lieber arbeite ich, das gibt mir die Illusion, jung zu sein. Meine Arbeit gibt mir Sicherheit, das Leben verunsichert mich eher. (Marcello Mastroianni)

Wäre jeder Tag ein Feiertag, sich vergnügen wäre so ermüdend wie arbeiten. (William Shakespeare)

Ein gutes Mittel gegen die Managerkrankheit: Stecke mehr Zeit in deine Arbeit als Arbeit in deine Zeit. (Friedrich Dürrenmatt)

Eine Maschine kann die Arbeit von fünfzig gewöhnlichen Menschen leisten, aber sie kann nicht einen einzigen außergewöhnlichen ersetzen. (Elbert Hubbard)

Das Genie beginnt die schönen Werke, aber nur die Arbeit vollendet sie. (Joseph Joubert)

Was kann an der Arbeit gut sein, wenn die Reichen sie den Armen überlassen? (Graffito)

