„wd“: Bedeutung der Abkürzung bei WhatsApp, im Chat & Co.

In der Netzsprache haben sich zahlreiche Abkürzungen etabliert. Mit den Kürzeln will man sich Zeit beim Tippen sparen. Manchmal versteht man aber die Buchstaben nicht, die man von anderen im Chat geschrieben bekommt. So könnt ihr euch möglicherweise fragen, was „wd“ bei WhatsApp oder in einem anderen Chat heißt.

Anders als viele Chat-Abkürzungen hat „wd“ seinen Ursprung nicht in der englischen Sprache. Es stecken also deutsche Wörter dahinter.

Inhaltsverzeichnis 1.Was bedeutet „wd“ in der Jugendsprache? 2.Was kann „wd“ noch bedeuten & was antwortet man?

Was bedeutet „wd“ in der Jugendsprache?

Man schreibt es vor allem, wenn man kurz abwesend war. Damit signalisiert man dem Gesprächspartner, dass man jetzt wieder am Platz ist beziehungsweise sein Smartphone in der Hand hat und direkt zurückschreiben kann. Die Abkürzung ergibt vor allem dann Sinn, wenn man sich in einer synchronen Gesprächssituation befindet, bei der ein Gegenüber unmittelbar auf eine Antwort wartet. In einem Messenger-Gespräch, bei dem man erst später eine Antwort erwartet, ist die Abkürzung „wd“ hingegen nicht so sinnvoll.

Was kann „wd“ noch bedeuten & was antwortet man?

„wd“ wird auch in Online-Spielen häufig verwendet. Das Gegenstück dazu ist die Abkürzung „afk“, mit der man eine Abwesenheit ankündigt („away from keyboard“, „weg vom Keyboard“). Befindet man sich wieder am Platz und kann man Online-Spiel oder -Gespräch teilnehmen, kündigt man seine Rückkehr mit „wd“ an. Es gibt auch englische Varianten wie „B2K“ oder „BTK“, die ausgeschrieben „back to keyboard“ bedeuten. Weitere Chat-Abkürzungen findet ihr hier.

Je nach Kontext und Gesprächsverlauf kann „wd“ in der Jugendsprache auch etwas anderes bedeuten. In einem romantischen Chat kann man zum Beispiel „will dich“ darunter verstehen. Falls ihr nicht wisst, was die Buchstaben heißen und die Erklärungen nicht passen, fragt einfach beim Absender nach, was er damit meint.

Als Antwort auf „wd“ kann man ein kurzes „wb“ schreiben, das ausgeschrieben „welcome back“ bedeutet.

