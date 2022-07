2g4u to good for you, zu gut für dich

2L8 too late, zu spät

4e for ever, für immer

4u for you, für dich

8ung Achtung!

akla Alles klar?

Ads Alles deine Schuld

ALDI Am liebsten Dich

alm all my love - all meine Liebe

as Ansichtssache

asap as soon as possible (so bald wie möglich)

aww Oh, wie süß!

BaB Bussi auf's Bauchi

babs Bin auf Brautsuche

BAMBIES Bin am meisten im Stress

bb bis bald

bbb bis bald, Baby!

bd bis dann

BENZ Bei Elchtest Notbremse ziehen.

bg big grin (breites Grinsen)

bidunowa Bist du noch wach?

bigbedi bin gleich bei Dir

biglezuhau Bin gleich zu Hause.

bilD Baby, ich liebe Dich

bmvl biege mich vor Lachen

BpG Bei passender Gelegenheit

braduhi? Brauchst du Hilfe?

brb be right back - bin gleich wieder da

BSE Bin so einsam

btw by the way, übrigens

bvid bin verliebt in dich

cu see you, wir sehen uns

cul see you later, bis später

DaD Denk‘ an dich

DaM Denk‘ an mich

dd drück‘ dich

ddf drück‘ dich fest

DDR Du darfst rein.

dg Dumm gelaufen

div danke im Voraus

dk don't know - weiß nicht

DN! Du nervst!

dubido Du bist doof

DuBiMeiLe Du bist mein Leben

DuwSU! Du warst super!

EB! Echt blöd !

EDV Ende der Vernunft.

F2F face to face, unter vier Augen

FANTA Fahr noch tanken

ff Fortsetzung folgt

ff viel Vergnügen

fg fieses Grinsen

FKK Fahre Kaugummi/Kondome kaufen.

FOF? Freund oder Feind?

fümiein fühle mich einsam

fyi for your information, zu deiner Information

G grin, Grinsen

G&K Gruß und Kuss

ga go ahead, weitermachen

GA Gruß an ....

GDB Ganz dickes Bussi

GiE Ganz im Ernst

GG Großes Grinsen

gg gegen

GLG Ganz liebe Grüße

gn8 Gute Nacht

GN Geht nicht

GNGB Geht nicht, gibt's nicht

GuK Gruß und Kuss

gol „Giggling out loud“ (lautes Kichern)

HAHU Habe Hunger

HASE Habe Sehnsucht

HD! Halte durch!

hdl hab dich lieb

hdg hab dich gern

hdgdl hab dich ganz doll lieb

hdgdlusnm hab dich ganz doll lieb und sogar noch mehr

hegl Herzlichen Glückwunsch

HUND Habe unten nichts drunter.

ic i see - ich verstehe

Ida Ich dich auch

idk I don’t know

IHA! Ich hasse Abkürzungen !

ikd Ich küsse Dich

ild Ich liebe Dich

ilidiuvemidi ich liebe Dich und vermisse Dich

imo in my opinion (meiner Meinung nach)

islano Ich schlafe noch

iVD! Ich vermisse dich !

IZDAO! Ich zieh’ dich am Ohr !

J4F just for fun - nur zum Spaß

jj just joking - nur ein Scherz

Jk just kidding, war nur Spaß

JoN Jetzt oder nie

kg Kein Gruß

k, kk Okay

kajenimemispä kann jetzt nicht, melde mich später

KAMASUTRA Knackiger, attraktiver Mann sucht Traumfrau.

Katze? Kannste Tanzen ?

ko20mispä komme 20 Minuten später

KSSM, Keschrumian Kein Schwein schreibt mir.

KUWIHEBEKERZ Kuscheln wir heute bei Kerzenschein?

KV Kannste vergessen

L8er later, später

lamawi Lach‘ mal wieder.

Lambada Lass mich bitte an dich lehnen

lamiinfri Lass mich in Frieden

Lamito Lache mich tot

LDM? Liebst du mich?

LdvH Lies das verdammte Handbuch

lidumino? Liebst Du mich noch?

Lmaa Leck mich am Arsch

LMIR! Laß mich in Ruhe!

LOL laughing out loud

LOVE Liebe ohne Vertrauen endet.

luauki Lust auf Kino?

LZS? Lust zu schreiben?

MAD Mag Dich

MaDiNa! Mach Dich nackig!

MaMiMa Mail mir mal

mb mail back, schreib zurück

MeMiWi Meld mich wieder

MeDiWi ! Melde Dich wieder!

mfg mit freundlichen Grüssen

mömidiku möchte mit Dir kuscheln

mu miss you - ich vermisse dich

mwn Meines Wissens nach

nfd nur für dich

NOK! Nicht ohne Kondom !

np no problem, Kein Problem

nwa Nie wieder Alkohol

o4u only for you - nur für dich

oic oh, I see, ich seh's

Pg Pech gehabt

Plz / pls please, bitte

ppkm Persönliches Pech, kein Mitleid

ptmm please tell me more

Q6 Komme um sechs Uhr

QK Quatschkopf

RFDI Reif für die Insel

Rofl Rolling over the floor, laughing.

RUMIAN Ruf mich an

SchSch Schnick-Schnack

Sdedg Schön, dass es dich gibt

SFH Schluss für heute

SGUTWS Schlaf gut und träum was Schönes

SIB Schmetterlinge im Bauch

SIMS Schatz, ich mache Schluss.

SIW Soweit ich weiß

SMS Schreib‘ mir schnell

SP Sendepause

StimSt Stehe im Stau

sTn schönen Tag noch

sry Sorry

sz schreib zurück

T2UL8R talk to you later

TABU Tausend Bussis

TEMPO Tierisch einsames Mädchen pokert offen.

THX Thanks, Danke

tks Thanks, Danke (seltener)

TM Total mies

ts träum süß

tus Tanzen unter Sternen

t+ Think positive (Kopf hoch)

vd Vermiss‘ dich

vegimini Vergiss‘ mich nicht

vermini Vergiss‘ mich nicht

velamini Verlass‘ mich nicht

vllt Vielleicht

vlg viele Grüße

vv viel Vergnügen

WaMaDuHeu? Was machst du heute?

WASA Warte auf schnelle Antwort

wauDi warte auf Dich

wauMi warte auf mich

wd will dich

wdk Will dich knuddeln/knutschen

wwi Was weiß ich

www Wir werden warten

wtf What The F…., was zum Geier?

WZTWD Wo zum Teufel warst du?

xd Lachen mit zusammengekniffenen Augen

xoxo Knutscher

Z&P Zuckerbrot und Peitsche

ZDOM? Zu dir oder zu mir?

ZL! Zieh‘ Leine !