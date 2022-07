Mit einer herkömmlichen Tastatur kann man am PC zahlreiche verschiedene Zeichen und Symbole ohne große Umwege schreiben. Bei anderen Symbolen muss man hingegen einen kleinen Umweg nehmen. Erfahrt hier, wie man das Grad-Zeichen (°) am PC, zum Beispiel in Word, schreibt und wie ihr das Symbol mit einer Tastatur auf Android und iPhone auf den Bildschirm bekommt.

Bei dem Grad-Zeichen handelt es sich um eine kleine, hochgestellte Null: °. Die meisten kennen das Zeichen sicherlich aus dem Wetterbericht, wo die Angabe „Grad in Celsius“ eine Temperatur angibt. Grad wird jedoch auch für Winkel oder Längen- und Breitengrade verwendet.

Grad-Zeichen mit Tastatur am PC und Mac

Eleganter ist es natürlich, das Symbol selber zu schreiben:

Haltet hierfür die Shift-Taste am PC gedrückt.

Drückt dann auf das entsprechende Symbol links oben auf der Tastatur direkt unterhalb der ESC-Taste und links von der „1“.

Es erscheint das Grad-Symbol in Word und Co.

Haltet ihr die Shift-Taste nicht gedrückt, erscheint stattdessen das Dach-Zeichen (^).

Das funktioniert sowohl unter Windows als auch beim Mac unter macOS.

So schreibt ihr das °-Zeichen mit der Tastatur. (Bildquelle: Getty Images / opico / Bearbeitung: GIGA.de)

Man kann auch eine Tastenkombination für das Zeichen verwenden. Dafür greift man auf den Alt-Code für das Gradzeichen zurück:

Haltet dafür die linke Alt-Taste gedrückt.

gedrückt. Gebt dann über den Ziffernblock nacheinander rechts diese Ziffern ein: 0176 .

. Lasst die Alt-Taste los. Nach der Eingabe der Tastenkombination erscheint das °-Zeichen. Das funktioniert nicht nur in Word, sondern an jeder Stelle.

Falls ein falsches Symbol erscheint, ist möglicherweise das Tastatur-Layout verstellt. So ändert ihr die Einstellung:

Grad-Zeichen mit Tastatur, Android, iPhone und Mac schreiben

Auf Android-Smartphones und -Tablets findet ihr das Zeichen wie folgt, um es zum Beispiel in WhatsApp zu verwenden:

Steuert auf der Tastatur links unten den Bereich für die Sonderzeichen an. Über die Pfeile eine Reihe weiter oben schaltet ihr durch die verschiedenen Seiten. Behaltet eure Augen im oberen Bereich der Zeichenanzeige. Das Grad-Symbol erscheint unter der Ziffer „3“.

Bildquelle: GIGA

Auch mit dem iPhone kann man das °-Zeichen schreiben:

Drückt auf der Tastatur die Taste „-?123“, um Sonderzeichen anzuzeigen. Haltet euren Finger auf der „0“. Es erscheint ein neues Menü, in welchem eine Reihe weiterer Zeichen angezeigt wird. Wischt euch durch die Übersicht, bis das Grad-Zeichen erscheint. Tippt drauf und „°“ erscheint auf dem Bildschirm.

